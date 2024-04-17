https://ria.ru/20240417/azerbaydzhana-1940526683.html

Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз

Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз - РИА Новости, 17.04.2024

Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, заявил пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:51

2024-04-17T10:51

2024-04-17T10:51

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БАКУ, 17 апр - РИА Новости. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв посла Франции из республики. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран. "Франция поставила под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, в частности, предпринятыми за последние три с половиной года шагами, обострив тем самым ситуацию. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, и еще раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - сказал представитель МИД. По его словам, неоднократное "инициирование Францией проектов документов против Азербайджана в таких организациях как Совбез ООН, ЕС, организации Франкофонии и других международных платформах, доказало полную беспочвенность претензий этой страны как нейтрального посредника".

https://ria.ru/20240416/rossiya-1940342000.html

https://ria.ru/20240417/posol-1940492339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, франция, баку, эммануэль макрон, оон, евросоюз