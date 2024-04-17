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Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз - РИА Новости, 17.04.2024
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10:51 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/azerbaydzhana-1940526683.html
Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз
Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз - РИА Новости, 17.04.2024
Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз
Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, заявил пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:51
2024-04-17T10:51
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БАКУ, 17 апр - РИА Новости. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв посла Франции из республики. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран. "Франция поставила под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, в частности, предпринятыми за последние три с половиной года шагами, обострив тем самым ситуацию. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, и еще раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - сказал представитель МИД. По его словам, неоднократное "инициирование Францией проектов документов против Азербайджана в таких организациях как Совбез ООН, ЕС, организации Франкофонии и других международных платформах, доказало полную беспочвенность претензий этой страны как нейтрального посредника".
https://ria.ru/20240416/rossiya-1940342000.html
https://ria.ru/20240417/posol-1940492339.html
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в мире, азербайджан, франция, баку, эммануэль макрон, оон, евросоюз
В мире, Азербайджан, Франция, Баку, Эммануэль Макрон, ООН, Евросоюз
Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз

МИД Азербайджана: угрозы и давление со стороны Франции не принесет результатов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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БАКУ, 17 апр - РИА Новости. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв посла Франции из республики.
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран.
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"Франция поставила под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, в частности, предпринятыми за последние три с половиной года шагами, обострив тем самым ситуацию. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, и еще раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - сказал представитель МИД.
По его словам, неоднократное "инициирование Францией проектов документов против Азербайджана в таких организациях как Совбез ООН, ЕС, организации Франкофонии и других международных платформах, доказало полную беспочвенность претензий этой страны как нейтрального посредника".
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В миреАзербайджанФранцияБакуЭммануэль МакронООНЕвросоюз
 
 
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