Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз
МИД Азербайджана: угрозы и давление со стороны Франции не принесет результатов
Баку. Архивное фото
БАКУ, 17 апр - РИА Новости. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв посла Франции из республики.
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран.
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"Франция поставила под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, в частности, предпринятыми за последние три с половиной года шагами, обострив тем самым ситуацию. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, и еще раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - сказал представитель МИД.
По его словам, неоднократное "инициирование Францией проектов документов против Азербайджана в таких организациях как Совбез ООН, ЕС, организации Франкофонии и других международных платформах, доказало полную беспочвенность претензий этой страны как нейтрального посредника".