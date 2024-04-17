https://ria.ru/20240417/aydar-1940574879.html

Пожилого бойца "Айдара"* приговорили к пяти годам колонии

Пожилого бойца "Айдара"* приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 17.04.2024

Пожилого бойца "Айдара"* приговорили к пяти годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии-поселения начальника сторожевой группы нацбата "Айдар"* Владимира Корсунова, рассказал журналистам... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:02

2024-04-17T14:02

2024-04-17T14:14

происшествия

россия

ростовская область

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии-поселения начальника сторожевой группы нацбата "Айдар"* Владимира Корсунова, рассказал журналистам представитель прокуратуры Ростовской области. Суд установил, что в ноябре 2014 года гражданин Украины Корсунов добровольно вступил в ряды 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, созданного для осуществления террористической деятельности. Вплоть до февраля 2015 года он нес военную службу на территории ЛНР в качестве начальника сторожевой группы батальона. Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в террористическом сообществе. Корсунову 76 лет, уточнили в прокуратуре. "Суд приговорил Корсунова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - сказал представитель ведомства.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html

https://ria.ru/20240211/vsu-1926682882.html

россия

ростовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ростовская область, украина