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Пожилого бойца "Айдара"* приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 17.04.2024
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14:02 17.04.2024 (обновлено: 14:14 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/aydar-1940574879.html
Пожилого бойца "Айдара"* приговорили к пяти годам колонии
Пожилого бойца "Айдара"* приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 17.04.2024
Пожилого бойца "Айдара"* приговорили к пяти годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии-поселения начальника сторожевой группы нацбата "Айдар"* Владимира Корсунова, рассказал журналистам... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:02
2024-04-17T14:14
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии-поселения начальника сторожевой группы нацбата "Айдар"* Владимира Корсунова, рассказал журналистам представитель прокуратуры Ростовской области. Суд установил, что в ноябре 2014 года гражданин Украины Корсунов добровольно вступил в ряды 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, созданного для осуществления террористической деятельности. Вплоть до февраля 2015 года он нес военную службу на территории ЛНР в качестве начальника сторожевой группы батальона. Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в террористическом сообществе. Корсунову 76 лет, уточнили в прокуратуре. "Суд приговорил Корсунова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - сказал представитель ведомства.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html
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происшествия, россия, ростовская область, украина
Происшествия, Россия, Ростовская область, Украина
Пожилого бойца "Айдара"* приговорили к пяти годам колонии

Суд приговорил 76-летнего бойца "Айдара" к пяти годам колонии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии-поселения начальника сторожевой группы нацбата "Айдар"* Владимира Корсунова, рассказал журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.
Суд установил, что в ноябре 2014 года гражданин Украины Корсунов добровольно вступил в ряды 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, созданного для осуществления террористической деятельности. Вплоть до февраля 2015 года он нес военную службу на территории ЛНР в качестве начальника сторожевой группы батальона.
Суд - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"*
12 декабря 2023, 11:38
Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в террористическом сообществе. Корсунову 76 лет, уточнили в прокуратуре.
"Суд приговорил Корсунова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - сказал представитель ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию
11 февраля, 13:00
 
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