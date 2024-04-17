https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся - РИА Новости, 17.04.2024
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили журналистам... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T23:13
2024-04-17T23:13
2024-04-17T23:13
происшествия
авто
ульяновская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону. "В результате ДТП четверо пассажиров, из них двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, в 21.40 (20.40 мск) возле села Гулюшево Сурского района Ульяновской области во время движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель съехал в кювет и автобус опрокинулся. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240417/dtp-1940517536.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ульяновская область, россия
Происшествия, Авто, Ульяновская область, Россия
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
Под Ульяновском автобус съехал в кювет и опрокинулся, четыре человека пострадали
САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
«
"В результате ДТП четверо пассажиров, из них двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в 21.40 (20.40 мск) возле села Гулюшево Сурского района Ульяновской области во время движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель съехал в кювет и автобус опрокинулся.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.