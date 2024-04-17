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В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся - РИА Новости, 17.04.2024
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23:13 17.04.2024
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В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся - РИА Новости, 17.04.2024
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили журналистам... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T23:13
2024-04-17T23:13
происшествия
авто
ульяновская область
россия
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону. "В результате ДТП четверо пассажиров, из них двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, в 21.40 (20.40 мск) возле села Гулюшево Сурского района Ульяновской области во время движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель съехал в кювет и автобус опрокинулся. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
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происшествия, авто, ульяновская область, россия
Происшествия, Авто, Ульяновская область, Россия
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся

Под Ульяновском автобус съехал в кювет и опрокинулся, четыре человека пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
«
"В результате ДТП четверо пассажиров, из них двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в 21.40 (20.40 мск) возле села Гулюшево Сурского района Ульяновской области во время движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель съехал в кювет и автобус опрокинулся.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
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