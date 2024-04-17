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В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся

В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся - РИА Новости, 17.04.2024

В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся

Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили журналистам... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T23:13

2024-04-17T23:13

2024-04-17T23:13

происшествия

авто

ульяновская область

россия

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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону. "В результате ДТП четверо пассажиров, из них двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, в 21.40 (20.40 мск) возле села Гулюшево Сурского района Ульяновской области во время движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель съехал в кювет и автобус опрокинулся. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

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происшествия, авто, ульяновская область, россия