https://ria.ru/20240417/ator-1940549053.html
Часть застрявших в аэропорту Дубая россиян временно расселили в отелях
Часть застрявших в аэропорту Дубая россиян временно расселили в отелях - РИА Новости, 17.04.2024
Часть застрявших в аэропорту Дубая россиян временно расселили в отелях
Часть российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из аэропорта в Дубае, удалось временно расселить в отелях, в том числе была вывезена часть... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:31
2024-04-17T12:31
2024-04-17T13:11
туризм
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Часть российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из аэропорта в Дубае, удалось временно расселить в отелях, в том числе была вывезена часть отдыхающих, которые не прошли паспортный контроль, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Туроператоры сообщили, что часть туристов удалось временно расселить. В том числе частично удалось вывезти туристов, которые еще не прошли паспортный контроль, из аэропорта (Дубая - ред.) ночью 16 апреля", - говорится в сообщении. Отмечается, что "ни аэропорт, ни авиакомпании, ни отели не были готовы к этой ситуации". Трансферные компании из-за затопленных дорог не могли и в ряде случаев до сих пор не могут добраться до отелей и аэропортов. Многие представители авиакомпаний не могли доехать до аэропорта прошлой ночью. Ранее в среду вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал РИА Новости, что часть российских туристов сейчас находится в чистой зоне аэропортов Дубая и Шарджи и не имеет возможности выйти и получить полагающееся им размещение и горячее питание, поступают многочисленные жалобы, ассоциация готовит обращение к авиаперевозчикам. Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.
https://ria.ru/20240417/dubay-1940506180.html
https://ria.ru/20240416/oteli-1940454254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, дубай, шарджа (эмират), артур мурадян
Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Шарджа (эмират), Артур Мурадян
Часть застрявших в аэропорту Дубая россиян временно расселили в отелях
АТОР: часть застрявших в аэропорту россиян временно расселили в отелях Дубая
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Часть российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из аэропорта в Дубае, удалось временно расселить в отелях, в том числе была вывезена часть отдыхающих, которые не прошли паспортный контроль, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры сообщили, что часть туристов удалось временно расселить. В том числе частично удалось вывезти туристов, которые еще не прошли паспортный контроль, из аэропорта (Дубая - ред.) ночью 16 апреля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "ни аэропорт, ни авиакомпании, ни отели не были готовы к этой ситуации". Трансферные компании из-за затопленных дорог не могли и в ряде случаев до сих пор не могут добраться до отелей и аэропортов. Многие представители авиакомпаний не могли доехать до аэропорта прошлой ночью.
Ранее в среду вице-президент АТОР Артур Мурадян
рассказал РИА Новости, что часть российских туристов сейчас находится в чистой зоне аэропортов Дубая и Шарджи
и не имеет возможности выйти и получить полагающееся им размещение и горячее питание, поступают многочисленные жалобы, ассоциация готовит обращение к авиаперевозчикам.
Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.