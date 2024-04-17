https://ria.ru/20240417/angara-1940631086.html

Модернизированную ракету "Ангара-А5М" впервые запустят в 2027 году

Модернизированную ракету "Ангара-А5М" впервые запустят в 2027 году - РИА Новости, 17.04.2024

Модернизированную ракету "Ангара-А5М" впервые запустят в 2027 году

Первый запуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" пройдёт в 2027 году, он будет совмещён с испытаниями нового пилотируемого корабля, сообщил глава... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:40

2024-04-17T17:40

2024-04-17T18:50

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый запуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" пройдёт в 2027 году, он будет совмещён с испытаниями нового пилотируемого корабля, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Уже сейчас по заказу госкорпорации "Роскосмос" создается модернизированная "Ангара-А5М" с более мощным маршевым двигателем РД-191М. Мы, кстати, совсем недавно завершили огневые испытания, и подтвердили все заявленные характеристики этого двигателя. У него увеличенная тяга на 10%", - сказал Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, модернизированная ракета сможет выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн. "Модернизированная "Ангара" создается с перспективой запуска пилотируемых кораблей. Она должная стать основным средством выведения на целевые орбиты пилотируемого транспортного корабля нового поколения и модулей создаваемой Российской орбитальной станции. Первый пуск этой ракеты - в 2027 году. Он будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск "Ангары" с Восточного", - сказал Борисов.

https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, владимир путин