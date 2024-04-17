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Модернизированную ракету "Ангара-А5М" впервые запустят в 2027 году - РИА Новости, 17.04.2024
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17:40 17.04.2024 (обновлено: 18:50 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/angara-1940631086.html
Модернизированную ракету "Ангара-А5М" впервые запустят в 2027 году
Модернизированную ракету "Ангара-А5М" впервые запустят в 2027 году - РИА Новости, 17.04.2024
Модернизированную ракету "Ангара-А5М" впервые запустят в 2027 году
Первый запуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" пройдёт в 2027 году, он будет совмещён с испытаниями нового пилотируемого корабля, сообщил глава... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:40
2024-04-17T18:50
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый запуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" пройдёт в 2027 году, он будет совмещён с испытаниями нового пилотируемого корабля, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Уже сейчас по заказу госкорпорации "Роскосмос" создается модернизированная "Ангара-А5М" с более мощным маршевым двигателем РД-191М. Мы, кстати, совсем недавно завершили огневые испытания, и подтвердили все заявленные характеристики этого двигателя. У него увеличенная тяга на 10%", - сказал Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, модернизированная ракета сможет выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн. "Модернизированная "Ангара" создается с перспективой запуска пилотируемых кораблей. Она должная стать основным средством выведения на целевые орбиты пилотируемого транспортного корабля нового поколения и модулей создаваемой Российской орбитальной станции. Первый пуск этой ракеты - в 2027 году. Он будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск "Ангары" с Восточного", - сказал Борисов.
https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Владимир Путин
Модернизированную ракету "Ангара-А5М" впервые запустят в 2027 году

Борисов: первый запуск ракеты "Ангара-А5М" состоится в 2027 году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВ одном из цехов производственного объединения "Полет" – филиала АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" в Омске
В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В одном из цехов производственного объединения "Полет" – филиала АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" в Омске. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый запуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" пройдёт в 2027 году, он будет совмещён с испытаниями нового пилотируемого корабля, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Уже сейчас по заказу госкорпорации "Роскосмос" создается модернизированная "Ангара-А5М" с более мощным маршевым двигателем РД-191М. Мы, кстати, совсем недавно завершили огневые испытания, и подтвердили все заявленные характеристики этого двигателя. У него увеличенная тяга на 10%", - сказал Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, модернизированная ракета сможет выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн.
"Модернизированная "Ангара" создается с перспективой запуска пилотируемых кораблей. Она должная стать основным средством выведения на целевые орбиты пилотируемого транспортного корабля нового поколения и модулей создаваемой Российской орбитальной станции. Первый пуск этой ракеты - в 2027 году. Он будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск "Ангары" с Восточного", - сказал Борисов.
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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