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Умер актер Виктор Степанов - РИА Новости, 17.04.2024
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Культура
 
19:27 17.04.2024 (обновлено: 23:48 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/akter-1940649401.html
Умер актер Виктор Степанов
Умер актер Виктор Степанов - РИА Новости, 17.04.2024
Умер актер Виктор Степанов
Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:27
2024-04-17T23:48
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру.Причина его смерти не уточняется.Степанов родился в 1946 году. Он сыграл в фильме режиссера Бориса Долина "Верные сердца", который снимали в Ялте в 1958 году. Эта роль стала единственной в его актерской карьере. Позднее он начал работать в самолетостроительной корпорации "МиГ".
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Культура, Общество, СССР, Россия
Умер актер Виктор Степанов

Актер Виктор Степанов умер в возрасте 77 лет

© Моснаучфильм (1959)Кадр фильма "Верные сердца"
Кадр фильма Верные сердца
© Моснаучфильм (1959)
Кадр фильма "Верные сердца"
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру.
Причина его смерти не уточняется.
Степанов родился в 1946 году. Он сыграл в фильме режиссера Бориса Долина "Верные сердца", который снимали в Ялте в 1958 году. Эта роль стала единственной в его актерской карьере. Позднее он начал работать в самолетостроительной корпорации "МиГ".
 
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