https://ria.ru/20240417/akter-1940649401.html

Умер актер Виктор Степанов

Умер актер Виктор Степанов - РИА Новости, 17.04.2024

Умер актер Виктор Степанов

Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:27

2024-04-17T19:27

2024-04-17T23:48

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общество

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россия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру.Причина его смерти не уточняется.Степанов родился в 1946 году. Он сыграл в фильме режиссера Бориса Долина "Верные сердца", который снимали в Ялте в 1958 году. Эта роль стала единственной в его актерской карьере. Позднее он начал работать в самолетостроительной корпорации "МиГ".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, ссср, россия