https://ria.ru/20240417/akter-1940649401.html
Умер актер Виктор Степанов
Умер актер Виктор Степанов - РИА Новости, 17.04.2024
Умер актер Виктор Степанов
Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:27
2024-04-17T19:27
2024-04-17T23:48
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру.Причина его смерти не уточняется.Степанов родился в 1946 году. Он сыграл в фильме режиссера Бориса Долина "Верные сердца", который снимали в Ялте в 1958 году. Эта роль стала единственной в его актерской карьере. Позднее он начал работать в самолетостроительной корпорации "МиГ".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ссср, россия
Культура, Общество, СССР, Россия
Умер актер Виктор Степанов
Актер Виктор Степанов умер в возрасте 77 лет
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру
.
Причина его смерти не уточняется.
Степанов родился в 1946 году. Он сыграл в фильме режиссера Бориса Долина "Верные сердца", который снимали в Ялте
в 1958 году. Эта роль стала единственной в его актерской карьере. Позднее он начал работать в самолетостроительной корпорации "МиГ".