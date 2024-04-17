Рейтинг@Mail.ru
В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 17.04.2024 (обновлено: 23:25 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/aftonbladet-1940682020.html
В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции
В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции - РИА Новости, 17.04.2024
В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции
Шведский парламент проголосовал за закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков от 16 лет, сообщает газета Aftonbladet. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T23:16
2024-04-17T23:25
в мире
риксдаг швеции
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21374/56/213745632_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_6a1735bd06084a1b06a66b7d1d8fad1e.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шведский парламент проголосовал за закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков от 16 лет, сообщает газета Aftonbladet. "Риксдаг (шведский парламент - ред.) однозначно проголосовал за спорный закон, который облегчит юридическую смену пола... Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)", - говорится в сообщении. Как отмечается, "за" новый закон о гендерной идентичности проголосовали 234 депутата, "против" - 94. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года. Сообщается, что закон подвергся критике из-за снижения возрастного ценза до 16 лет, а также того факта, что диагноз гендерной дисфории не будет требоваться для смены пола и законом можно будет злоупотреблять. Другие возражения заключаются в том, что прежде, чем принимать такой закон, необходимо выяснить, чем обусловлен "резкий рост диагнозов гендерной дисфории в последние годы".
https://ria.ru/20240414/god-1940014815.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21374/56/213745632_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_ba1bf059eae6dbf25f699883b1ec8330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риксдаг швеции, швеция
В мире, Риксдаг Швеции, Швеция
В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции

Aftonbladet: Швеция приняла закон, облегчающий подросткам юридическую смену пола

© Фото : IvanЗдание риксдага в Стокгольме
Здание риксдага в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Ivan
Здание риксдага в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шведский парламент проголосовал за закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков от 16 лет, сообщает газета Aftonbladet.
«
"Риксдаг (шведский парламент - ред.) однозначно проголосовал за спорный закон, который облегчит юридическую смену пола... Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "за" новый закон о гендерной идентичности проголосовали 234 депутата, "против" - 94. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.
Сообщается, что закон подвергся критике из-за снижения возрастного ценза до 16 лет, а также того факта, что диагноз гендерной дисфории не будет требоваться для смены пола и законом можно будет злоупотреблять. Другие возражения заключаются в том, что прежде, чем принимать такой закон, необходимо выяснить, чем обусловлен "резкий рост диагнозов гендерной дисфории в последние годы".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Дно снова пробито". Захарова высмеяла новый закон в Германии
14 апреля, 21:10
 
В миреРиксдаг ШвецииШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала