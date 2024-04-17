https://ria.ru/20240417/aftonbladet-1940682020.html

В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции

В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции - РИА Новости, 17.04.2024

В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции

Шведский парламент проголосовал за закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков от 16 лет, сообщает газета Aftonbladet. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T23:16

2024-04-17T23:16

2024-04-17T23:25

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риксдаг швеции

швеция

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шведский парламент проголосовал за закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков от 16 лет, сообщает газета Aftonbladet. "Риксдаг (шведский парламент - ред.) однозначно проголосовал за спорный закон, который облегчит юридическую смену пола... Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)", - говорится в сообщении. Как отмечается, "за" новый закон о гендерной идентичности проголосовали 234 депутата, "против" - 94. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года. Сообщается, что закон подвергся критике из-за снижения возрастного ценза до 16 лет, а также того факта, что диагноз гендерной дисфории не будет требоваться для смены пола и законом можно будет злоупотреблять. Другие возражения заключаются в том, что прежде, чем принимать такой закон, необходимо выяснить, чем обусловлен "резкий рост диагнозов гендерной дисфории в последние годы".

https://ria.ru/20240414/god-1940014815.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, риксдаг швеции, швеция