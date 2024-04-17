В Швеции подросткам разрешили менять пол без операции
Aftonbladet: Швеция приняла закон, облегчающий подросткам юридическую смену пола
Здание риксдага в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шведский парламент проголосовал за закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков от 16 лет, сообщает газета Aftonbladet.
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"Риксдаг (шведский парламент - ред.) однозначно проголосовал за спорный закон, который облегчит юридическую смену пола... Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "за" новый закон о гендерной идентичности проголосовали 234 депутата, "против" - 94. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.
Сообщается, что закон подвергся критике из-за снижения возрастного ценза до 16 лет, а также того факта, что диагноз гендерной дисфории не будет требоваться для смены пола и законом можно будет злоупотреблять. Другие возражения заключаются в том, что прежде, чем принимать такой закон, необходимо выяснить, чем обусловлен "резкий рост диагнозов гендерной дисфории в последние годы".
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