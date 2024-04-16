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"Криворожская скумбрия": королевская встреча Зеленской взбесила украинцев
"Криворожская скумбрия": королевская встреча Зеленской взбесила украинцев - РИА Новости, 16.04.2024
"Криворожская скумбрия": королевская встреча Зеленской взбесила украинцев
Жена Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинских пользователей социальности сети X, опубликовав сообщение и фото со встречи с Королевой Дании Мэри. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T22:09
2024-04-16T22:09
2024-04-16T22:13
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинских пользователей социальности сети X, опубликовав сообщение и фото со встречи с Королевой Дании Мэри."Имела честь встретиться с Ее Величеством Королевой Дании", — написала она."А откуда у тебя информация что ты вообще имеешь честь?" — спросил СвійСередСвоїх."Когда ты уже замолчишь?" — возмутилась Lara."Королева Дании и криворожская скумбрия (устоявшееся прозвище Зеленской на Украине. — Прим. ред.)" — написал Dyadko13."Когда ты прибудешь с визитом на Украину?" — поинтересовался Роман."За чей счет и с какой целью ты путешествуешь по всему миру? Сколько украинскому бюджету, который и так на 60 процентов спонсируется, стоят ваши никому не нужные и бессодержательные странствия по разным странам мира?" — вознегодовал Artem Artem.Жена Владимира Зеленского Елена неоднократно вызывала негативную реакцию соотечественников своими поступками, высказываниями и сообщениями в социальных сетях. Ранее в марте ей припомнили публикацию на странице в соцсети Facebook*, в которой обещалось вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о передвижении украинских военных в Донбассе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940413573.html
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В мире, Украина, Дания, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Киев