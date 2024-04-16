https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940413573.html

"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана

"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана - РИА Новости, 16.04.2024

"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил в соцсети X, что Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:28

2024-04-16T16:28

2024-04-16T22:23

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

флориан филиппо

израиль

запорожская аэс

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил в соцсети X, что Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы снова привлечь внимание к Украине после ударов Ирана по Израилю.Так он прокомментировал предупреждение МАГАТЭ о том, что ЗАЭС близка к ядерной аварии после непрекращающихся по ней ударов."Зеленский завидует кризису на Ближнем Востоке, устроит ли он огромную провокацию, чтобы снова привлечь внимание к Украине?!" — задался вопросом Филиппо.ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности станции не зафиксировано.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240416/vsu-1940405428.html

https://ria.ru/20240416/zapad-1940386926.html

иран

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в мире, иран, украина, владимир зеленский, флориан филиппо, израиль, запорожская аэс, магатэ