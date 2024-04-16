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"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 16.04.2024 (обновлено: 22:23 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940413573.html
"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана
"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана - РИА Новости, 16.04.2024
"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил в соцсети X, что Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:28
2024-04-16T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
иран
украина
владимир зеленский
флориан филиппо
израиль
запорожская аэс
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил в соцсети X, что Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы снова привлечь внимание к Украине после ударов Ирана по Израилю.Так он прокомментировал предупреждение МАГАТЭ о том, что ЗАЭС близка к ядерной аварии после непрекращающихся по ней ударов."Зеленский завидует кризису на Ближнем Востоке, устроит ли он огромную провокацию, чтобы снова привлечь внимание к Украине?!" — задался вопросом Филиппо.ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности станции не зафиксировано.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240416/vsu-1940405428.html
https://ria.ru/20240416/zapad-1940386926.html
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в мире, иран, украина, владимир зеленский, флориан филиппо, израиль, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Украина, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Израиль, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана

Филиппо: Зеленский может ответить на удар Ирана провокацией на ЗАЭС

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил в соцсети X, что Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы снова привлечь внимание к Украине после ударов Ирана по Израилю.
Так он прокомментировал предупреждение МАГАТЭ о том, что ЗАЭС близка к ядерной аварии после непрекращающихся по ней ударов.
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"Зеленский завидует кризису на Ближнем Востоке, устроит ли он огромную провокацию, чтобы снова привлечь внимание к Украине?!" — задался вопросом Филиппо.
ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности станции не зафиксировано.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранУкраинаВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоИзраильЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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