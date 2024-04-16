https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940368465.html

"Что может случиться?" Зеленский сделал заявление о конфликте с Россией

"Что может случиться?" Зеленский сделал заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 16.04.2024

"Что может случиться?" Зеленский сделал заявление о конфликте с Россией

Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу PBS, что Запад боится проигрыша России в украинском конфликте. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:59

2024-04-16T13:59

2024-04-16T13:59

специальная военная операция на украине

россия

китай

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу PBS, что Запад боится проигрыша России в украинском конфликте. "С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что может случиться? Может быть, Китай будет очень сильным", - заявил Зеленский. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940291215.html

россия

китай

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россия, китай, украина, владимир зеленский, в мире