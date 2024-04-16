https://ria.ru/20240416/zapad-1940433751.html

Мощная атака. на Западе объяснили, что станет со "второй столицей" Украины

Мощная атака. на Западе объяснили, что станет со "второй столицей" Украины - РИА Новости, 16.04.2024

Мощная атака. на Западе объяснили, что станет со "второй столицей" Украины

Благодаря близости к границе и слабости ВСУ Россия может взять Харьков за несколько месяцев, заявил военный аналитик Джейкоб Паракилас американскому журналу... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:06

2024-04-16T18:06

2024-04-16T23:58

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Благодаря близости к границе и слабости ВСУ Россия может взять Харьков за несколько месяцев, заявил военный аналитик Джейкоб Паракилас американскому журналу Newsweek.Как отметило издание, Харьков имеет важное символическое значение, напомнив, что Владимир Зеленский ранее в этом месяце назвал его "одной из столиц" Украины."Поскольку Харьков находится менее чем в 20 милях (32 километра. — Прим. ред.) от российской границы, "медленная, мощная атака" может позволить Москве взять город под свой контроль "в течение месяцев", — цитирует издание эксперта.По словам Паракиласа, близость к своей территории дает России преимущество в поддержке наступающих войск, в то время как украинские силы сильно ослабли за последний год.В воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили подстанцию в Харькове. На прошлой неделе в четверг российские военные, по его словам, нанесли массированный удар по городу. По данным подполья, в большей части Харькова пропала вода, наблюдались перебои со связью, в некоторых районах населенного пункта, в том числе в центре, не было света. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240416/vsu-1940405428.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины