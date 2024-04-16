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Мощная атака. на Западе объяснили, что станет со "второй столицей" Украины - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 16.04.2024 (обновлено: 23:58 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/zapad-1940433751.html
Мощная атака. на Западе объяснили, что станет со "второй столицей" Украины
Мощная атака. на Западе объяснили, что станет со "второй столицей" Украины - РИА Новости, 16.04.2024
Мощная атака. на Западе объяснили, что станет со "второй столицей" Украины
Благодаря близости к границе и слабости ВСУ Россия может взять Харьков за несколько месяцев, заявил военный аналитик Джейкоб Паракилас американскому журналу... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:06
2024-04-16T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Благодаря близости к границе и слабости ВСУ Россия может взять Харьков за несколько месяцев, заявил военный аналитик Джейкоб Паракилас американскому журналу Newsweek.Как отметило издание, Харьков имеет важное символическое значение, напомнив, что Владимир Зеленский ранее в этом месяце назвал его "одной из столиц" Украины."Поскольку Харьков находится менее чем в 20 милях (32 километра. — Прим. ред.) от российской границы, "медленная, мощная атака" может позволить Москве взять город под свой контроль "в течение месяцев", — цитирует издание эксперта.По словам Паракиласа, близость к своей территории дает России преимущество в поддержке наступающих войск, в то время как украинские силы сильно ослабли за последний год.В воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили подстанцию в Харькове. На прошлой неделе в четверг российские военные, по его словам, нанесли массированный удар по городу. По данным подполья, в большей части Харькова пропала вода, наблюдались перебои со связью, в некоторых районах населенного пункта, в том числе в центре, не было света. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240416/vsu-1940405428.html
https://ria.ru/20240416/zapad-1940386926.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Мощная атака. на Западе объяснили, что станет со "второй столицей" Украины

Паракилас: Россия может взять Харьков в течение нескольких месяцев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Благодаря близости к границе и слабости ВСУ Россия может взять Харьков за несколько месяцев, заявил военный аналитик Джейкоб Паракилас американскому журналу Newsweek.
Как отметило издание, Харьков имеет важное символическое значение, напомнив, что Владимир Зеленский ранее в этом месяце назвал его "одной из столиц" Украины.
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"Поскольку Харьков находится менее чем в 20 милях (32 километра. — Прим. ред.) от российской границы, "медленная, мощная атака" может позволить Москве взять город под свой контроль "в течение месяцев", — цитирует издание эксперта.
По словам Паракиласа, близость к своей территории дает России преимущество в поддержке наступающих войск, в то время как украинские силы сильно ослабли за последний год.
В воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили подстанцию в Харькове. На прошлой неделе в четверг российские военные, по его словам, нанесли массированный удар по городу. По данным подполья, в большей части Харькова пропала вода, наблюдались перебои со связью, в некоторых районах населенного пункта, в том числе в центре, не было света.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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