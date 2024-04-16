https://ria.ru/20240416/yubiley-1940412822.html

Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 16.04.2024

Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Россию пригласили на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, передает AFP со ссылкой на организаторов церемонии —... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:24

2024-04-16T16:24

2024-04-16T17:51

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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Россию пригласили на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, передает AFP со ссылкой на организаторов церемонии — компанию Mission Libération."С учетом обстоятельств президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин не приглашен. Тем не менее Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года", — говорится в заявлении.Ранее во вторник радиостанция Europe 1 также сообщила, что российская делегация сможет принять участие в церемонии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Как отметило СМИ, без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации. Утверждается, что об этом решении может объявить президент Франции Эммануэль Макрон.При этом, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва пока не получала официальных приглашений от Парижа. Эту информацию также подтвердило посольство России.Высадка в НормандииВ июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь летом 1944-го из-за успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.

https://ria.ru/20240321/makron-1934622755.html

https://ria.ru/20240408/frantsiya-1938524398.html

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россия, нормандия, в мире, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, франция