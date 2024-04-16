Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии
Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня
© Фото : Public domainВысадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж "Омаха". Утро 6 июня 1944
© Фото : Public domain
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж "Омаха". Утро 6 июня 1944. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Россию пригласили на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, передает AFP со ссылкой на организаторов церемонии — компанию Mission Libération.
"С учетом обстоятельств президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин не приглашен. Тем не менее Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года", — говорится в заявлении.
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Ранее во вторник радиостанция Europe 1 также сообщила, что российская делегация сможет принять участие в церемонии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Как отметило СМИ, без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации. Утверждается, что об этом решении может объявить президент Франции Эммануэль Макрон.
В конце декабря прошлого года глава республики допустил, что российского лидера могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине.
При этом, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва пока не получала официальных приглашений от Парижа. Эту информацию также подтвердило посольство России.
Высадка в Нормандии
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь летом 1944-го из-за успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
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