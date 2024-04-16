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Токаев назвал нагнетание истерии вокруг русского языка глупостью
Токаев назвал нагнетание истерии вокруг русского языка глупостью - РИА Новости, 16.04.2024
Токаев назвал нагнетание истерии вокруг русского языка глупостью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает глупостью нагнетание истерии вокруг использования русского языка. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:22
2024-04-16T20:22
2024-04-16T20:26
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казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает глупостью нагнетание истерии вокруг использования русского языка. "Русский язык, согласно конституции (Казахстана - ред.), используется наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить", - сказал он в ходе встречи с жителями пострадавших от паводка регионов. По словам Токаева, "сейчас современная молодежь владеет и государственным языком, и русским языком, и английским, и другими языками, и это хорошо". "Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов умными", - отметил президент Казахстана.
https://ria.ru/20240122/yazyk-1922779422.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал нагнетание истерии вокруг русского языка глупостью
Президент Токаев считает, что глупо нагнетать истерию вокруг русского языка
АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает глупостью нагнетание истерии вокруг использования русского языка.
"Русский язык, согласно конституции (Казахстана - ред.), используется наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить", - сказал он в ходе встречи с жителями пострадавших от паводка регионов.
По словам Токаева, "сейчас современная молодежь владеет и государственным языком, и русским языком, и английским, и другими языками, и это хорошо". "Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов умными", - отметил президент Казахстана.