https://ria.ru/20240416/vzryvy-1940421719.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 16.04.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:04

2024-04-16T17:04

2024-04-16T17:04

херсон

херсонская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. "В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область