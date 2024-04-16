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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 16.04.2024 (обновлено: 01:05 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vzryv-1940282275.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне - РИА Новости, 16.04.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне
Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:11
2024-04-16T01:05
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
происшествия
россия
херсонская область
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели"."Мощный взрыв прозвучал в городе Херсон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал "Зеркала недели".Тревога в регионе не объявлялась.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html
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херсон
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херсон, вооруженные силы украины, происшествия, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне

"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел мощный взрыв

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"Мощный взрыв прозвучал в городе Херсон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал "Зеркала недели".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся
Вчера, 22:55
Тревога в регионе не объявлялась.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияХерсонская область
 
 
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