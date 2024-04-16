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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне - РИА Новости, 16.04.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне
Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:11
2024-04-16T00:11
2024-04-16T01:05
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели"."Мощный взрыв прозвучал в городе Херсон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал "Зеркала недели".Тревога в регионе не объявлялась.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html
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херсон, вооруженные силы украины, происшествия, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне
"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел мощный взрыв