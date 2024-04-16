https://ria.ru/20240416/vystavka-1940354441.html

На выставке-форуме "Россия" началась Неделя буддизма

На выставке-форуме "Россия" началась Неделя буддизма - РИА Новости, 16.04.2024

На выставке-форуме "Россия" началась Неделя буддизма

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ началась Неделя буддизма, рассказала РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:22

2024-04-16T13:22

2024-04-16T14:40

выставка-форум "россия"

россия

москва

музей кино

выставка-форум "россия"

республика бурятия

вднх

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ началась Неделя буддизма, рассказала РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева. "Неделя буддизма (16-21 апреля) проходит на стенде Бурятии на ВДНХ в преддверии проведения в августе этого года в Бурятии Второго буддийского форума. В прошлом году в нем участвовали представители 14 стран. Сейчас в павильоне Бурятии расскажут о буддизме людям с разным уровнем погруженности в тему, есть лекции и для детей", —сказала собеседница агентства. По ее словам, на этих беседах можно узнать об истории и основах буддизма, буддийских храмах, традиционных символах и их значении — например, о флажках удачи. Также там расскажут и о самом регионе, в том числе национальных одежде, о инструментах, таких как морин хуур и ятаган, — мастер-классы по игре на них также организовали на выставке. Одно из главных событий состоится 18 апреля: после викторины по буддизму, которая пройдет на стенде Бурятии, в 19:00 в Музее кино на ВДНХ покажут фильм "Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы" режиссера Елены Демидовой. Фильм сняли в 2018 году, он стал лауреатом нескольких кинофестивалей.Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, умер в 1927 году, но перед тем собрал учеников, наказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли и обнаружили тело ламы в нетленном состоянии. Проводившиеся до 2005 года научные изыскания объяснения этому феномену не дали. Нетленное тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана. Буддисты Бурятии и многочисленные паломники со всего мира почитают его как святыню. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

https://ria.ru/20240202/flazhki-1925011936.html

https://ria.ru/20240414/zhivotnye-1939960284.html

россия

москва

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, музей кино, выставка-форум "россия", республика бурятия, вднх, общество, религия