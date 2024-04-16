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Луценко: депутаты рассмотрят вопросы о выплатах медикам и участникам СВО - РИА Новости, 16.04.2024
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13:53 16.04.2024 (обновлено: 14:20 16.04.2024)
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Луценко: депутаты рассмотрят вопросы о выплатах медикам и участникам СВО
Луценко: депутаты рассмотрят вопросы о выплатах медикам и участникам СВО - РИА Новости, 16.04.2024
Луценко: депутаты рассмотрят вопросы о выплатах медикам и участникам СВО
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области намерены продлить нормы закона о выплатах медработникам, увеличить выплаты для участников СВО и... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:53
2024-04-16T14:20
вологодская область
андрей луценко
единая россия
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области намерены продлить нормы закона о выплатах медработникам, увеличить выплаты для участников СВО и предоставить бесплатное питание для студентов колледжей, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. В пресс-службе областного Заксобрания уточнили, что соответствующие проекты законов, внесенные врио губернатора, будут рассмотрены на предстоящей сессии ЗСО, проект повестки которой во вторник утвердили депутаты на заседании коллегии областного парламента. Уже несколько лет на Вологодчине действует программа поддержки медицинских работников, которые решили трудоустроиться в сельской местности. Единовременная компенсационная выплата предоставляется врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. "Решение кадрового вопроса в медицине является одним из приоритетных, он занимает центральное место в Народной программе "Единой России". Дефицит специалистов сейчас наблюдается везде, но особо остро проблема стоит в сельской местности. Такая мера поддержки, как предоставление компенсационных выплат, призвана частично решить этот вопрос. "Подъемные" для врачей составляют 1 миллион рублей, для фельдшеров - 500 тысяч, для работы на труднодоступных и наиболее удаленных территориях предусмотрены более крупные выплаты - 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей в зависимости специальности. Мера необходимая, поэтому мы планируем пролонгировать ее и на 2025 год", - цитирует пресс-служба Луценко. Также депутаты намерены предоставить возможность получать бесплатное питание студентам колледжей и техникумов из многодетных семей. "Кроме того, на сессии мы намерены принять еще один закон в поддержку наших бойцов, вернувшихся из зоны СВО, и ставших инвалидами вследствие военной травмы. В настоящее время таким вологжанам установлена ежемесячная выплата в размере две тысячи рублей вне зависимости от группы инвалидности. Она не имеет целевого назначения, ее можно потратить на любые цели. Законопроектом предлагается увеличить и одновременно дифференцировать размер ежемесячной социальной выплаты в зависимости от группы инвалидности", - заявил Луценко. Окончательное решение по этим законопроектам будет принято на сессии, которая состоится 24 апреля.
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вологодская область, андрей луценко, единая россия, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Андрей Луценко, Единая Россия, Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: депутаты рассмотрят вопросы о выплатах медикам и участникам СВО

© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрание Вологодской областиЛуценко: депутаты рассмотрят вопросы о выплатах медикам и участникам СВО
Луценко: депутаты рассмотрят вопросы о выплатах медикам и участникам СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрание Вологодской области
Луценко: депутаты рассмотрят вопросы о выплатах медикам и участникам СВО
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области намерены продлить нормы закона о выплатах медработникам, увеличить выплаты для участников СВО и предоставить бесплатное питание для студентов колледжей, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
В пресс-службе областного Заксобрания уточнили, что соответствующие проекты законов, внесенные врио губернатора, будут рассмотрены на предстоящей сессии ЗСО, проект повестки которой во вторник утвердили депутаты на заседании коллегии областного парламента.
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Уже несколько лет на Вологодчине действует программа поддержки медицинских работников, которые решили трудоустроиться в сельской местности. Единовременная компенсационная выплата предоставляется врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек.
"Решение кадрового вопроса в медицине является одним из приоритетных, он занимает центральное место в Народной программе "Единой России". Дефицит специалистов сейчас наблюдается везде, но особо остро проблема стоит в сельской местности. Такая мера поддержки, как предоставление компенсационных выплат, призвана частично решить этот вопрос. "Подъемные" для врачей составляют 1 миллион рублей, для фельдшеров - 500 тысяч, для работы на труднодоступных и наиболее удаленных территориях предусмотрены более крупные выплаты - 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей в зависимости специальности. Мера необходимая, поэтому мы планируем пролонгировать ее и на 2025 год", - цитирует пресс-служба Луценко.
Также депутаты намерены предоставить возможность получать бесплатное питание студентам колледжей и техникумов из многодетных семей.
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"Кроме того, на сессии мы намерены принять еще один закон в поддержку наших бойцов, вернувшихся из зоны СВО, и ставших инвалидами вследствие военной травмы. В настоящее время таким вологжанам установлена ежемесячная выплата в размере две тысячи рублей вне зависимости от группы инвалидности. Она не имеет целевого назначения, ее можно потратить на любые цели. Законопроектом предлагается увеличить и одновременно дифференцировать размер ежемесячной социальной выплаты в зависимости от группы инвалидности", - заявил Луценко.
Окончательное решение по этим законопроектам будет принято на сессии, которая состоится 24 апреля.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЕдиная РоссияЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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