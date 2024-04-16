Туск заявил, что на выборах в США симпатизирует Байдену, а не Трампу
Туск заявил, что на предстоящих выборах в США симпатизирует Байдену, а не Трампу
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на предстоящих выборах президента США симпатизирует Джо Байдену, а не Дональду Трампу.
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"У меня есть однозначное мнение, но мне кажется, что я не оригинален. Мне кажется, что в Польше мы почти все понимаем, что с точки зрения безопасности Польши, безопасности Европы, будущего НАТО вероятная победа господина... Трампа была бы не на пользу", - заявил Туск журналистам после заседания кабмина.
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Претензии польского премьера к Трампу сводятся к тому, что он, по словам Туска, недостаточно проукраинский и недостаточно антироссийский политик. "Почти каждое выступление (бывшего - ред.) президента Трампа очень выразительно показывает его скорее антиукраинские сантименты и пророссийские намерения, которые мы знаем из прошлого – нежелание помогать Украине, блокирование финансовой помощи, очень критическое отношение к НАТО", - сказал он.
Комментируя появившуюся недавно неофициальную информацию о том, что с Трампом во время визита в США намерен встретиться президент Польши Анджей Дуда, Туск заявил, что "хотел бы, чтобы ни один польский политик не включался активно в его компанию".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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