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Туск заявил, что на выборах в США симпатизирует Байдену, а не Трампу - РИА Новости, 16.04.2024
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16:43 16.04.2024 (обновлено: 17:01 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vybory-1940416824.html
Туск заявил, что на выборах в США симпатизирует Байдену, а не Трампу
Туск заявил, что на выборах в США симпатизирует Байдену, а не Трампу - РИА Новости, 16.04.2024
Туск заявил, что на выборах в США симпатизирует Байдену, а не Трампу
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на предстоящих выборах президента США симпатизирует Джо Байдену, а не Дональду Трампу. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:43
2024-04-16T17:01
в мире
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ВАРШАВА, 16 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на предстоящих выборах президента США симпатизирует Джо Байдену, а не Дональду Трампу. "У меня есть однозначное мнение, но мне кажется, что я не оригинален. Мне кажется, что в Польше мы почти все понимаем, что с точки зрения безопасности Польши, безопасности Европы, будущего НАТО вероятная победа господина... Трампа была бы не на пользу", - заявил Туск журналистам после заседания кабмина. Претензии польского премьера к Трампу сводятся к тому, что он, по словам Туска, недостаточно проукраинский и недостаточно антироссийский политик. "Почти каждое выступление (бывшего - ред.) президента Трампа очень выразительно показывает его скорее антиукраинские сантименты и пророссийские намерения, которые мы знаем из прошлого – нежелание помогать Украине, блокирование финансовой помощи, очень критическое отношение к НАТО", - сказал он. Комментируя появившуюся недавно неофициальную информацию о том, что с Трампом во время визита в США намерен встретиться президент Польши Анджей Дуда, Туск заявил, что "хотел бы, чтобы ни один польский политик не включался активно в его компанию". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240415/opros-1940244913.html
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в мире, польша, украина, сша, дональд трамп, дональд туск, джо байден, нато
В мире, Польша, Украина, США, Дональд Трамп, Дональд Туск, Джо Байден, НАТО
Туск заявил, что на выборах в США симпатизирует Байдену, а не Трампу

Туск заявил, что на предстоящих выборах в США симпатизирует Байдену, а не Трампу

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на предстоящих выборах президента США симпатизирует Джо Байдену, а не Дональду Трампу.
«
"У меня есть однозначное мнение, но мне кажется, что я не оригинален. Мне кажется, что в Польше мы почти все понимаем, что с точки зрения безопасности Польши, безопасности Европы, будущего НАТО вероятная победа господина... Трампа была бы не на пользу", - заявил Туск журналистам после заседания кабмина.
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения
15 апреля, 19:30
Претензии польского премьера к Трампу сводятся к тому, что он, по словам Туска, недостаточно проукраинский и недостаточно антироссийский политик. "Почти каждое выступление (бывшего - ред.) президента Трампа очень выразительно показывает его скорее антиукраинские сантименты и пророссийские намерения, которые мы знаем из прошлого – нежелание помогать Украине, блокирование финансовой помощи, очень критическое отношение к НАТО", - сказал он.
Комментируя появившуюся недавно неофициальную информацию о том, что с Трампом во время визита в США намерен встретиться президент Польши Анджей Дуда, Туск заявил, что "хотел бы, чтобы ни один польский политик не включался активно в его компанию".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
15 апреля, 08:00
 
В миреПольшаУкраинаСШАДональд ТрампДональд ТускДжо БайденНАТО
 
 
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