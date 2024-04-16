https://ria.ru/20240416/vybory-1940360146.html
Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента
Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента - РИА Новости, 16.04.2024
Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:24
2024-04-16T13:24
2024-04-16T13:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента. "Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня", - сказал Путин. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240416/putin-1940358250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента
Путин поблагодарил главу ЦИК Памфилову и коллег за работу на выборах президента