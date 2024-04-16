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Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента - РИА Новости, 16.04.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:24 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/vybory-1940360146.html
Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента
Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента - РИА Новости, 16.04.2024
Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:24
2024-04-16T13:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента. "Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня", - сказал Путин. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240416/putin-1940358250.html
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политика, россия, владимир путин, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента

Путин поблагодарил главу ЦИК Памфилову и коллег за работу на выборах президента

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента.
«
"Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня", - сказал Путин.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Президент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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