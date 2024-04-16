https://ria.ru/20240416/vybory-1940360146.html

Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента

Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента - РИА Новости, 16.04.2024

Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:24

2024-04-16T13:24

2024-04-16T13:24

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента. "Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня", - сказал Путин. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240416/putin-1940358250.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, элла памфилова, цик рф