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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024-2025 годы - РИА Новости, 16.04.2024
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17:08 16.04.2024 (обновлено: 17:36 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vvp-1940421870.html
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024-2025 годы
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024-2025 годы - РИА Новости, 16.04.2024
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024-2025 годы
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, следует из доклада организации. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:08
2024-04-16T17:36
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ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, следует из доклада организации.В этом году МВФ ждет роста ВВП России на 3,2 процента, что на 0,6 процента выше январского прогноза на уровне 2,6 процента.Кроме того, организация улучшила прогноз по росту российской экономики на 2025-й, ожидая, что показатель составит 1,8 процента. Это на 0,7 процента больше январского прогноза в 1,1 процента.Инфляцию в России по итогам 2024 года эксперты фонда ожидают на уровне 6,9 процента, а в 2025-м — 4,5 процента.По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в этом году составит 4,5 процента.Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика наряду с бразильской и индийской демонстрирует "довольно хорошие" показатели.Как отметила замдиректора департамента исследований фонда Петя Коева-Брукс, экономическому росту России способствуют высокий уровень частного потребления и государственные расходы.За 2023 год рост российского ВВП, по оценкам МВФ, составил 3,6 процента, инфляция — 5,9 процента.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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экономика, цены на нефть, россия, индия, бразилия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индия, Бразилия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024-2025 годы

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,2% в 2024 году и 1,8% в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, следует из доклада организации.
В этом году МВФ ждет роста ВВП России на 3,2 процента, что на 0,6 процента выше январского прогноза на уровне 2,6 процента.
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Кроме того, организация улучшила прогноз по росту российской экономики на 2025-й, ожидая, что показатель составит 1,8 процента. Это на 0,7 процента больше январского прогноза в 1,1 процента.
Инфляцию в России по итогам 2024 года эксперты фонда ожидают на уровне 6,9 процента, а в 2025-м — 4,5 процента.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в этом году составит 4,5 процента.
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Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика наряду с бразильской и индийской демонстрирует "довольно хорошие" показатели.
Как отметила замдиректора департамента исследований фонда Петя Коева-Брукс, экономическому росту России способствуют высокий уровень частного потребления и государственные расходы.
За 2023 год рост российского ВВП, по оценкам МВФ, составил 3,6 процента, инфляция — 5,9 процента.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИндияБразилияМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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