https://ria.ru/20240416/vvp-1940421870.html

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024-2025 годы

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024-2025 годы - РИА Новости, 16.04.2024

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024-2025 годы

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, следует из доклада организации. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:08

2024-04-16T17:08

2024-04-16T17:36

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ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, следует из доклада организации.В этом году МВФ ждет роста ВВП России на 3,2 процента, что на 0,6 процента выше январского прогноза на уровне 2,6 процента.Кроме того, организация улучшила прогноз по росту российской экономики на 2025-й, ожидая, что показатель составит 1,8 процента. Это на 0,7 процента больше январского прогноза в 1,1 процента.Инфляцию в России по итогам 2024 года эксперты фонда ожидают на уровне 6,9 процента, а в 2025-м — 4,5 процента.По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в этом году составит 4,5 процента.Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика наряду с бразильской и индийской демонстрирует "довольно хорошие" показатели.Как отметила замдиректора департамента исследований фонда Петя Коева-Брукс, экономическому росту России способствуют высокий уровень частного потребления и государственные расходы.За 2023 год рост российского ВВП, по оценкам МВФ, составил 3,6 процента, инфляция — 5,9 процента.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, индия, бразилия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)