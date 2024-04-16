https://ria.ru/20240416/vtsiom-1940340967.html
Опрос показал отношение россиян к ИИ и роботизации
Опрос показал отношение россиян к ИИ и роботизации - РИА Новости, 16.04.2024
Опрос показал отношение россиян к ИИ и роботизации
Большинство россиян (90%) оценивают положительно технологии будущего, такие как развитие искусственного интеллекта (ИИ), роботизация и биоинженерия, при этом... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:07
2024-04-16T12:07
2024-04-16T12:08
общество
технологии
вциом
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Большинство россиян (90%) оценивают положительно технологии будущего, такие как развитие искусственного интеллекта (ИИ), роботизация и биоинженерия, при этом каждый второй считает, что такие технологии смогут повысить качество жизни людей, следует из опроса ВЦИОМ. "Абсолютное большинство россиян (90%) положительно относятся к технологиям будущего. Каждый второй связывает с ними надежду на повышение качества жизни и её облегчение (52%)", - говорится в исследовании. При этом словосочетание "технологии будущего" у россиян в первую очередь (29%) ассоциируется с ИИ и связанным с ним технологиями, с роботизацией и автоматизацией процессов (26%), медицинскими и биоинженерными технологиями (24%), транспортными технологиями (20%), сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу, всего 29% опрошенных считают, что в настоящее время результаты разработок в области технологий будущего (новые устройства, услуги) в нашей стране доступны большинству россиян, еще 33% считают, что такие технологии доступны меньшинству, а также еще 30% заявили, что только отдельным группам россиян. О том, что новые технологии доступны всем, заявили лишь 3% респондентов, оставшиеся 5% затруднились с ответом. Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 8-9 февраля через интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. В нем приняли участие 1609 россиян от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240104/issledovanie-1919678236.html
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общество, технологии, вциом
Общество, Технологии, ВЦИОМ
Опрос показал отношение россиян к ИИ и роботизации
ВЦИОМ: 90 процентов россиян положительно относятся к новым технологиями
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Большинство россиян (90%) оценивают положительно технологии будущего, такие как развитие искусственного интеллекта (ИИ), роботизация и биоинженерия, при этом каждый второй считает, что такие технологии смогут повысить качество жизни людей, следует из опроса ВЦИОМ
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"Абсолютное большинство россиян (90%) положительно относятся к технологиям будущего. Каждый второй связывает с ними надежду на повышение качества жизни и её облегчение (52%)", - говорится в исследовании.
При этом словосочетание "технологии будущего" у россиян в первую очередь (29%) ассоциируется с ИИ и связанным с ним технологиями, с роботизацией и автоматизацией процессов (26%), медицинскими и биоинженерными технологиями (24%), транспортными технологиями (20%), сообщает ВЦИОМ.
Согласно опросу, всего 29% опрошенных считают, что в настоящее время результаты разработок в области технологий будущего (новые устройства, услуги) в нашей стране доступны большинству россиян, еще 33% считают, что такие технологии доступны меньшинству, а также еще 30% заявили, что только отдельным группам россиян. О том, что новые технологии доступны всем, заявили лишь 3% респондентов, оставшиеся 5% затруднились с ответом.
Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 8-9 февраля через интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. В нем приняли участие 1609 россиян от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.