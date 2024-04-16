https://ria.ru/20240416/vtb-1940420896.html

ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей

ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей - РИА Новости, 16.04.2024

ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей

В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо "охладится"; общий объем РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:03

2024-04-16T17:03

2024-04-16T17:03

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сочи

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо "охладится"; общий объем выдач жилищных кредитов в России может составить 4,6-5,1 триллиона рублей против 7,8 триллиона годом ранее, считает вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин. Об этом он сообщил в ходе Всероссийского жилищного конгресса, который проходит в эти дни в Сочи. По его словам, итоговые результаты будут зависеть от спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. В этом году в полном объеме заработали меры регулятора по "охлаждению" рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов. "В 2024 году результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6-5,1 триллиона рублей. Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной, и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во втором полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу", - пояснил Дячкин, слова которого привели в пресс-службе ВТБ. Он добавил, что на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю льготных программ на первичном рынке господдержка будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, действительно нуждающихся в финансовой помощи (многодетных семей, врачей, учителей) и субъекты с недостаточными темпами ввода нового жилья. На этом фоне основной клиентский спрос будет смещаться за периметр мегаполисов. Еще одним вектором поддержки может стать частное строительство с учетом его востребованности российскими семьями. По оценке ВТБ, дополнительный импульс этому рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают широкого выбора из-за высокой себестоимости малоэтажного домостроения по сравнению с многоквартирными проектами. Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства, сказал Дячкин.

https://ria.ru/20240412/vtb-1939608337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сочи, центральный банк рф (цб рф), втб (банк), банки