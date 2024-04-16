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ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей - РИА Новости, 16.04.2024
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17:03 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/vtb-1940420896.html
ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей
ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей - РИА Новости, 16.04.2024
ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей
В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо "охладится"; общий объем РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:03
2024-04-16T17:03
россия
сочи
центральный банк рф (цб рф)
втб (банк)
банки
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо "охладится"; общий объем выдач жилищных кредитов в России может составить 4,6-5,1 триллиона рублей против 7,8 триллиона годом ранее, считает вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин. Об этом он сообщил в ходе Всероссийского жилищного конгресса, который проходит в эти дни в Сочи. По его словам, итоговые результаты будут зависеть от спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. В этом году в полном объеме заработали меры регулятора по "охлаждению" рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов. "В 2024 году результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6-5,1 триллиона рублей. Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной, и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во втором полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу", - пояснил Дячкин, слова которого привели в пресс-службе ВТБ. Он добавил, что на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю льготных программ на первичном рынке господдержка будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, действительно нуждающихся в финансовой помощи (многодетных семей, врачей, учителей) и субъекты с недостаточными темпами ввода нового жилья. На этом фоне основной клиентский спрос будет смещаться за периметр мегаполисов. Еще одним вектором поддержки может стать частное строительство с учетом его востребованности российскими семьями. По оценке ВТБ, дополнительный импульс этому рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают широкого выбора из-за высокой себестоимости малоэтажного домостроения по сравнению с многоквартирными проектами. Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства, сказал Дячкин.
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россия, сочи, центральный банк рф (цб рф), втб (банк), банки
Россия, Сочи, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ (банк), Банки

ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо "охладится"; общий объем выдач жилищных кредитов в России может составить 4,6-5,1 триллиона рублей против 7,8 триллиона годом ранее, считает вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
Об этом он сообщил в ходе Всероссийского жилищного конгресса, который проходит в эти дни в Сочи.
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По его словам, итоговые результаты будут зависеть от спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ.
В этом году в полном объеме заработали меры регулятора по "охлаждению" рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов.
"В 2024 году результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6-5,1 триллиона рублей. Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной, и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во втором полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу", - пояснил Дячкин, слова которого привели в пресс-службе ВТБ.
Он добавил, что на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю льготных программ на первичном рынке господдержка будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, действительно нуждающихся в финансовой помощи (многодетных семей, врачей, учителей) и субъекты с недостаточными темпами ввода нового жилья. На этом фоне основной клиентский спрос будет смещаться за периметр мегаполисов.
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Еще одним вектором поддержки может стать частное строительство с учетом его востребованности российскими семьями. По оценке ВТБ, дополнительный импульс этому рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают широкого выбора из-за высокой себестоимости малоэтажного домостроения по сравнению с многоквартирными проектами.
Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства, сказал Дячкин.
 
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