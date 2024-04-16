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Практически невозможно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 16.04.2024 (обновлено: 21:09 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vsu-1940450787.html
Практически невозможно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром
Практически невозможно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром - РИА Новости, 16.04.2024
Практически невозможно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром
Массовое применение Вооруженными силами России беспилотников осложнило положение ВСУ под Часовым Яром, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:45
2024-04-16T21:09
специальная военная операция на украине
технологии
россия
донецкая народная республика
сергей кривонос
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Массовое применение Вооруженными силами России беспилотников осложнило положение ВСУ под Часовым Яром, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."В районе Часова Яра они активно и очень мощное применяют дроны различного значения, а также средства РЭБ. Это дает русским доминирующую позицию", — признал он.По словам генерала, для ВСУ стало практически невозможно использовать на поле боя классическую военную технику. Он пояснил, что БПЛА стоимостью до двух тысяч долларов могут с легкостью уничтожить бронетехнику за 20 тысяч долларов.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
https://ria.ru/20240416/soskin-1940430219.html
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технологии, россия, донецкая народная республика, сергей кривонос, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Практически невозможно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром

Генерал Кривонос: ВСУ не могут использовать технику у Часова Яра из-за дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Массовое применение Вооруженными силами России беспилотников осложнило положение ВСУ под Часовым Яром, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"В районе Часова Яра они активно и очень мощное применяют дроны различного значения, а также средства РЭБ. Это дает русским доминирующую позицию", — признал он.
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Вчера, 17:45
По словам генерала, для ВСУ стало практически невозможно использовать на поле боя классическую военную технику. Он пояснил, что БПЛА стоимостью до двух тысяч долларов могут с легкостью уничтожить бронетехнику за 20 тысяч долларов.
На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
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Вчера, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей КривоносВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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