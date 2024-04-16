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Скандал в рядах ВСУ вынудил Киев пойти на отчаянный шаг, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/vsu-1940401652.html
Скандал в рядах ВСУ вынудил Киев пойти на отчаянный шаг, пишут СМИ
Скандал в рядах ВСУ вынудил Киев пойти на отчаянный шаг, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
Скандал в рядах ВСУ вынудил Киев пойти на отчаянный шаг, пишут СМИ
После передислокации 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ оборона Часова Яра останется без важных вооружений, пишет Forbes. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:45
2024-04-16T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
правый сектор
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. После передислокации 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ оборона Часова Яра останется без важных вооружений, пишет Forbes."Теперь 67-я бригада — то, что от нее осталось, — передислоцирована в украинский тыл, а оборону района канала (Часова Яра. — Прим. Ред), по всей видимости, взяла на себя бригада украинских территориальных войск. Проблема в том, что ни одна территориальная бригада не может сравниться по огневой мощи с механизированной бригадой", — говорится в материале.В публикации говорится, что министерство обороны Украины приняло это решение после нескольких недель драматических событий из-за нескольких скандалов внутри бригады.Отмечается, что на этом направлении необходима большая огневая мощь, поскольку гораздо более крупные российские войска уже приближаются. Автор статьи поясняет, что территориальные войска обычно имеют более старое и легкое вооружение, чем подразделения действующей армии."Потеряв 67-ю бригаду, защитники Часова Яра потеряли также танки и артиллерию 67-й бригады", — резюмируется в статье.Украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра в ДНР, сообщила в воскресенье "Украинская правда". По данным издания, военное руководство разных уровней интересовало, почему на этом направлении "проседает" такое мотивированное подразделение. По данным издания, одной из причин, обнаруженных проверкой, оказались проблемы внутри самой бригады. Управление отделяло от военнослужащих из "Правого сектора"* тех, кто перевелся к ним недавно. Их называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, в результате за неимением опыта они теряли позиции.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940384544.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
Скандал в рядах ВСУ вынудил Киев пойти на отчаянный шаг, пишут СМИ

Forbes: оборона Часова Яра сильно ослабнет после ухода 67-й бригады ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. После передислокации 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ оборона Часова Яра останется без важных вооружений, пишет Forbes.
"Теперь 67-я бригада — то, что от нее осталось, — передислоцирована в украинский тыл, а оборону района канала (Часова Яра. — Прим. Ред), по всей видимости, взяла на себя бригада украинских территориальных войск. Проблема в том, что ни одна территориальная бригада не может сравниться по огневой мощи с механизированной бригадой", — говорится в материале.
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В публикации говорится, что министерство обороны Украины приняло это решение после нескольких недель драматических событий из-за нескольких скандалов внутри бригады.
Отмечается, что на этом направлении необходима большая огневая мощь, поскольку гораздо более крупные российские войска уже приближаются. Автор статьи поясняет, что территориальные войска обычно имеют более старое и легкое вооружение, чем подразделения действующей армии.
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"Потеряв 67-ю бригаду, защитники Часова Яра потеряли также танки и артиллерию 67-й бригады", — резюмируется в статье.
Украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра в ДНР, сообщила в воскресенье "Украинская правда". По данным издания, военное руководство разных уровней интересовало, почему на этом направлении "проседает" такое мотивированное подразделение. По данным издания, одной из причин, обнаруженных проверкой, оказались проблемы внутри самой бригады. Управление отделяло от военнослужащих из "Правого сектора"* тех, кто перевелся к ним недавно. Их называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, в результате за неимением опыта они теряли позиции.
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