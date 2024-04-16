СМИ: в НАТО пугают Европу "гибридной войной" с Россией
Guardian: командование НАТО пугает Европу "гибридной подводной" войной с Россией
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой "подводной гибридной войны", по его мнению, РФ может стремиться нарушить работу кабелей и трубопроводов, пишет газета Guardian.
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"Мы знаем, что русские разработали множество способов вести гибридную войну под водой, чтобы навредить европейской экономике, с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша подводная экономика находится под угрозой", - приводит издание слова Малетерра.
Как считает вице-адмирал, "подводная гибридная война" России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке. Также он отмечает, что Россия якобы может использовать в подводных операциях подлодки, в том числе атомные. При этом Малетерр подчеркивает, что страны НАТО совместно работают над устранением "угрозы".
По его словам, сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит энергоснабжение и связь Европы, не способна противостоять гибридной войне Москвы и "других противников НАТО".
Ранее в Москве неоднократно отвергали заявления о якобы причастности РФ к подводным происшествиям. В частности, в МИД РФ заявляли, что российская сторона отвергает причастность к ЧП на "Северных потоках", Москва, несмотря на санкции, никогда не говорила о том, что не хочет поставлять энергоресурсы в Европе. В Кремле также отвергали идеи о возможности причастности России к ЧП на газопроводе Balticconnector.
В то же время ряд стран НАТО закрыли расследования о подрыве газопроводов "Северный поток". Генеральная прокуратура России в начале апреля направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки". Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо заявлял РИА Новости, что Запад не проводит расследования подрыва "Северных потоков", потому что в них виноваты США и другие страны НАТО.
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