https://ria.ru/20240416/volodin-1940303239.html
Володин объяснил, для чего США разжигают новые военные конфликты
Володин объяснил, для чего США разжигают новые военные конфликты - РИА Новости, 16.04.2024
Володин объяснил, для чего США разжигают новые военные конфликты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что Вашингтон продолжит создавать новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:25
2024-04-16T08:25
2024-04-16T08:25
сша
украина
вячеслав володин
в мире
ближний восток
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что Вашингтон продолжит создавать новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который неминуемо должен произойти. "Вашингтон продолжит создавать всё новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти", - написал он. Володин добавил, что затраты Вашингтона на обслуживание стали самой проблемной статьёй расходов, поскольку сумма платежей по процентам в ближайшей перспективе может составить треть доходов бюджета США. Запредельный рост американского госдолга, как считает политик, означает, что Вашингтон не планирует его возвращать. Володин отметил, что США привыкли решать свои проблемы за чужой счет. Поэтому "для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза". Однако, по словам спикера, этого оказалось недостаточно. Поэтому, считает Володин, Вашингтон снова провоцирует военные действия, теперь на Ближнем Востоке.
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сша, украина, вячеслав володин, в мире, ближний восток
США, Украина, Вячеслав Володин, В мире, Ближний Восток
Володин объяснил, для чего США разжигают новые военные конфликты
Володин: США создают новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт