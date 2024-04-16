https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html

В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса

В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса - РИА Новости, 16.04.2024

В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса

Часть конструкции торгового комплекса обрушилась в Волгограде, организована проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:09

2024-04-16T12:09

2024-04-16T12:12

происшествия

красноармейский район

волгоград

волгоградская область

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Часть конструкции торгового комплекса обрушилась в Волгограде, организована проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением части конструкции торгового комплекса в Красноармейском районе Волгограда", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Красноармейского района города Игорь Русяев, по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240225/pozhar-1929382848.html

красноармейский район

волгоград

волгоградская область

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происшествия, красноармейский район, волгоград, волгоградская область