https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса - РИА Новости, 16.04.2024
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса
Часть конструкции торгового комплекса обрушилась в Волгограде, организована проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:09
2024-04-16T12:09
2024-04-16T12:12
происшествия
красноармейский район
волгоград
волгоградская область
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Часть конструкции торгового комплекса обрушилась в Волгограде, организована проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением части конструкции торгового комплекса в Красноармейском районе Волгограда", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Красноармейского района города Игорь Русяев, по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240225/pozhar-1929382848.html
красноармейский район
волгоград
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происшествия, красноармейский район, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Красноармейский район, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса
Прокуратура: в Волгограде обрушилась часть конструкции ТК, организована проверка