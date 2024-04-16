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В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса - РИА Новости, 16.04.2024
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12:09 16.04.2024 (обновлено: 12:12 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса - РИА Новости, 16.04.2024
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса
Часть конструкции торгового комплекса обрушилась в Волгограде, организована проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:09
2024-04-16T12:12
происшествия
красноармейский район
волгоград
волгоградская область
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Часть конструкции торгового комплекса обрушилась в Волгограде, организована проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением части конструкции торгового комплекса в Красноармейском районе Волгограда", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Красноармейского района города Игорь Русяев, по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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красноармейский район
волгоград
волгоградская область
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происшествия, красноармейский район, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Красноармейский район, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса

Прокуратура: в Волгограде обрушилась часть конструкции ТК, организована проверка

© Фото : Прокуратура Волгоградской областиНа месте частичного обрушения конструкции торгового комплекса в Волгограде
На месте частичного обрушения конструкции торгового комплекса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Прокуратура Волгоградской области
На месте частичного обрушения конструкции торгового комплекса в Волгограде
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Часть конструкции торгового комплекса обрушилась в Волгограде, организована проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
«
"Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением части конструкции торгового комплекса в Красноармейском районе Волгограда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Красноармейского района города Игорь Русяев, по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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