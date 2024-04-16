https://ria.ru/20240416/velikobritaniya-1940169145.html

На очереди союзник России. Запад хочет радикально избавиться от нелегалов

На очереди союзник России. Запад хочет радикально избавиться от нелегалов - РИА Новости, 16.04.2024

На очереди союзник России. Запад хочет радикально избавиться от нелегалов

Власти Соединенного Королевства не теряют надежды сократить миграционный поток. Проблему приезжих официальный Лондон пытается "отдать на аутсорсинг". По данным... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:02

в мире

великобритания

армения

риши сунак

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Власти Соединенного Королевства не теряют надежды сократить миграционный поток. Проблему приезжих официальный Лондон пытается "отдать на аутсорсинг". По данным местных СМИ, в числе стран, куда могут направить нелегалов, — Армения. Впрочем, официальный Ереван отрицает, что на эту тему идут переговоры. О британской стратегии, ее плюсах и минусах — в материале РИА Новости.Подальше от своих береговВ середине апреля в распоряжении издания The Times оказались "утекшие" из Министерства иностранных дел Великобритании документы. Согласно бумагам, МИД активно ведет работу по миграционной линии с другими государствами. Цель в том, чтобы те разместили у себя часть людей, незаконно прибывающих на британскую территорию.В "шорт-листе" для приема нелегалов — Армения, Ботсвана, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. Внешнеполитическое ведомство также обращалось к нескольким странам Южной Америки, включая Бразилию, Колумбию, Парагвай, Перу и Эквадор. Но пришло к выводу, что они "с меньшей вероятностью" будут заинтересованы в сделке о предоставлении временного убежища. В резерве — Ангола, Кабо-Верде, Сенегал, Сьерра-Леоне и Танзания. А Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис "явно отказались" вступать даже в технические дискуссии с британцами.Лондон уже давно продвигает идею о том, чтобы отправлять своих нелегалов "на передержку". Схема такая: британская сторона оборудует центры содержания и оформления мигрантов за рубежом с целью снизить нагрузку на собственные службы. В течение некоторого времени — сроки точно не установлены — претенденты на убежище будут находиться в специальных местах, пока власти не установят, имеют ли просители право на въезд в Великобританию и дальнейшее там проживание.Попытка № 2Еще весной 2022-го на фоне роста миграционного потока с Украины Прити Пател, занимавшая пост главы британского МВД, представила план перенаправления части приезжих в Руанду. Небогатая восточноафриканская страна официально согласилась на сделку. Для мигрантов, которых собирались там разместить, руандийские власти выделили несколько отелей, причем весьма высокого (по местным меркам) уровня. Предполагалось, что после проверки всех данных претендентов на убежище либо пустят в Великобританию уже на законных основаниях, либо отправят в родные страны. Но за счет Лондона.Однако соглашение сорвалось. Инициатива Пател мгновенно вызвала недовольство внутри Великобритании. Противники перенаправления беженцев настаивали: потенциальные затраты настолько высоки, что проще и дешевле принять нелегалов у себя. Проблема не только в оплате пребывания в трехзвездочных руандийских отелях, но и в переброске в Африку британских специалистов. Их работа и проживание за границей с учетом дополнительной страховки и так далее все равно потребовали бы финансовых вливаний — не меньших, чем на родине.Вскоре британскому кабмину и вовсе стало не до сделки с Руандой. Последовал затяжной скандал с премьером Борисом Джонсоном и краткое пребывание у власти его преемницы Лиз Трасс. Только после относительной нормализации — с избранием главой правительства Риши Сунака — тему нелегалов реанимировали.К концу 2022 года новый премьер возобновил поиски потенциальных стран-партнеров. Однако в ноябре 2023-го британский Верховный суд окончательно признал незаконной сделку с Руандой. Сунак, в свою очередь, объявил, что идет работа над законами о депортации, которые нельзя было бы заблокировать.В декабре Джеймс Клеверли (нынешний глава МВД) подписал с руандийской стороной новое соглашение. В январе палата общин (нижняя палата британского парламента) приняла закон о высылке беженцев в Руанду, теперь текст должна рассмотреть палата лордов. Однако в изменившейся ситуации — в частности, из-за очередной волны миграции с Ближнего Востока — одной страны уже недостаточно. Поэтому Лондон ищет других возможных партнеров, в числе которых якобы и Армения.Никаких компромиссовВ Ереване представленные The Times данные опровергли. "Армения и Великобритания имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации (о нелегалах), не было", — заявила РИА Новости пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. Официальный Лондон по горячим следам комментировать утечку не стал.Тем не менее, как показали рассекреченные ранее данные, британские власти уже больше 20 лет пытаются внедрить такой метод борьбы с нелегальной миграцией. В разное время в качестве возможных "перевалочных пунктов" рассматривали Турцию и южноафриканские государства.В последние годы Великобритания ссылается на австралийскую практику. Власти Зеленого континента с 2013-го просто разворачивают лодки с нелегалами, отправляя людей в центры содержания в Новой Зеландии и островной республике Науру. Было место приема беженцев на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее. Там центр закрыли в 2019 году.Тактика Австралии регулярно вызывает возмущение правозащитников, сравнивающих места временного содержания с лагерями. Люди там ограничены в перемещениях, лишены полноценной медпомощи и не предоставлены самим себе до вынесения решения о въезде или возвращении домой. А это порой занимает годы.Несмотря на претензии к Канберре, Сунак также демонстрирует бескомпромиссность. В начале апреля 2024-го премьер пригрозил, что Великобритания выйдет из Европейского суда по правам человека, если это поможет сдержать поток беженцев. "Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде", — заявил он.Британская пресса назвала это "самым сильным предупреждением вмешивающимся в ситуацию судьям Страсбурга, которые два года назад заблокировали первую попытку полета в Руанду". Поэтому, даже если переговоры о нелегалах конкретно с Арменией сейчас не идут, это не отменяет того, что Сунак наверняка рассматривает все варианты борьбы с незаконной миграцией. А их, судя по прошлым неудачам, все меньше.

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в мире, великобритания, армения, риши сунак