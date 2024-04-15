https://ria.ru/20240415/armeniya-1940122502.html

МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах

МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах - РИА Новости, 15.04.2024

МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах

Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:38

2024-04-15T12:38

2024-04-15T12:38

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армения

кот-д'ивуар

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ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян. Ранее газета Times со ссылкой на утечку из британского МИД сообщила, что внешнеполитическое ведомство Великобритании вступило в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного соглашению между Великобританией и Руандой о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище. "Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было", - сказала Бадалян, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Ранее в Times отметили, содержание указанных документов связано с работой британского правительства в течение последних 18 месяцев по поиску стран, которые могут быть заинтересованы в повторении руандийской схемы, о сути которой шла речь выше. Работа с четырьмя указанными странами, как отмечается, требует приоритетного внимания со стороны Британии. Также сообщается, что прогресс по переговорам с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной застопорился из-за продолжающихся проблем с соглашением с Руандой, но правительство надеется, что переговоры смогут возобновиться, как только руандийская схема будет запущена.

https://ria.ru/20240415/britaniya-1940054364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, армения, кот-д'ивуар