https://ria.ru/20240415/armeniya-1940122502.html
МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах
МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах - РИА Новости, 15.04.2024
МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах
Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:38
2024-04-15T12:38
2024-04-15T12:38
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ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян. Ранее газета Times со ссылкой на утечку из британского МИД сообщила, что внешнеполитическое ведомство Великобритании вступило в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного соглашению между Великобританией и Руандой о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище. "Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было", - сказала Бадалян, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Ранее в Times отметили, содержание указанных документов связано с работой британского правительства в течение последних 18 месяцев по поиску стран, которые могут быть заинтересованы в повторении руандийской схемы, о сути которой шла речь выше. Работа с четырьмя указанными странами, как отмечается, требует приоритетного внимания со стороны Британии. Также сообщается, что прогресс по переговорам с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной застопорился из-за продолжающихся проблем с соглашением с Руандой, но правительство надеется, что переговоры смогут возобновиться, как только руандийская схема будет запущена.
https://ria.ru/20240415/britaniya-1940054364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, армения, кот-д'ивуар
В мире, Великобритания, Армения, Кот-д'Ивуар
МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах
Бадалян: переговоры с Британией об отправке мигрантов не проводились
ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
Ранее газета Times со ссылкой на утечку из британского МИД сообщила, что внешнеполитическое ведомство Великобритании вступило в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара
, Коста-Рики
и Ботсваны
о заключении соглашения, аналогичного соглашению между Великобританией и Руандой
о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище.
«
"Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было", - сказала Бадалян, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Ранее в Times отметили, содержание указанных документов связано с работой британского правительства в течение последних 18 месяцев по поиску стран, которые могут быть заинтересованы в повторении руандийской схемы, о сути которой шла речь выше. Работа с четырьмя указанными странами, как отмечается, требует приоритетного внимания со стороны Британии. Также сообщается, что прогресс по переговорам с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной застопорился из-за продолжающихся проблем с соглашением с Руандой, но правительство надеется, что переговоры смогут возобновиться, как только руандийская схема будет запущена.