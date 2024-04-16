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Губернатор Оренбургской области привился от гепатита А - РИА Новости, 16.04.2024
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16:25 16.04.2024 (обновлено: 16:27 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vaktsinatsiya-1940413064.html
Губернатор Оренбургской области привился от гепатита А
Губернатор Оренбургской области привился от гепатита А - РИА Новости, 16.04.2024
Губернатор Оренбургской области привился от гепатита А
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что привился от гепатита А, который после из-за наводнения появился в Орске и призвал... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:25
2024-04-16T16:27
здоровье - общество
орск
оренбургская область
оренбургский район
денис паслер
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что привился от гепатита А, который после из-за наводнения появился в Орске и призвал вакцинироваться горожан. Паслер опубликовал видео, как медик ему ставит прививку. "В Орске привился от гепатита А. Эпидемиологическая обстановка в территориях, пострадавших от паводка, находится на особом контроле всех служб. Мы оперативно принимаем профилактические меры, чтобы защитить оренбуржцев. Инкубационный период у гепатита А - от 15 до 50 дней. В это время крайне важно обезопасить себя и детей тем, кто проживал в муниципальных образованиях, пострадавших от паводка. Прошу вас позаботиться о своем здоровье, и, пока сохраняются паводковые процессы, пейте только кипяченую воду", - написал губернатор. По его данным, по области привито 25402 человека, из них чуть больше 7 тысяч детей. В Орске - 15102 человека, в Оренбургском районе - 10300 человек. "Массовая вакцинация в Оренбурге начнется в конце недели, когда в регион поступят 70 тысяч доз из резервного фонда правительства РФ", - добавил Паслер.
орск
оренбургская область
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здоровье - общество, орск, оренбургская область, оренбургский район, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Здоровье - Общество, Орск, Оренбургская область, Оренбургский район, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Губернатор Оренбургской области привился от гепатита А

Губернатор Паслер привился от гепатита А, появилвшегося в Орске после наводнения

© пресс-служба губернатора Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер привился от гепатита А, появившегося в Орске после наводнения. Кадр видео
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер привился от гепатита А, появившегося в Орске после наводнения. Кадр видео
© пресс-служба губернатора Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер привился от гепатита А, появившегося в Орске после наводнения. Кадр видео
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УФА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что привился от гепатита А, который после из-за наводнения появился в Орске и призвал вакцинироваться горожан.
Паслер опубликовал видео, как медик ему ставит прививку.
«
"В Орске привился от гепатита А. Эпидемиологическая обстановка в территориях, пострадавших от паводка, находится на особом контроле всех служб. Мы оперативно принимаем профилактические меры, чтобы защитить оренбуржцев. Инкубационный период у гепатита А - от 15 до 50 дней. В это время крайне важно обезопасить себя и детей тем, кто проживал в муниципальных образованиях, пострадавших от паводка. Прошу вас позаботиться о своем здоровье, и, пока сохраняются паводковые процессы, пейте только кипяченую воду", - написал губернатор.
По его данным, по области привито 25402 человека, из них чуть больше 7 тысяч детей. В Орске - 15102 человека, в Оренбургском районе - 10300 человек.
"Массовая вакцинация в Оренбурге начнется в конце недели, когда в регион поступят 70 тысяч доз из резервного фонда правительства РФ", - добавил Паслер.
Обстановка в Орске: пик паводка пройден, вода начала отступать
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

Район Старого города в Орске

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

Район Старого города в Орске

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

Район Старого города в Орске

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

В районе Старого города в Орске

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

Район Старого города в Орске

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

Район Старого города в Орске

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

Сотрудники МЧС на улице Старого города в Орске

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

Район Старого города в Орске

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

Район Старого города в Орске

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

Раздача гуманитарной помощи жителям в районе Старого города в Орске

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

Собачка в пункте временного размещения в Орске для жителей, пострадавших от паводка

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

Район Старого города в Орске

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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12 из 12

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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12 из 12
 
Здоровье - ОбществоОрскОренбургская областьОренбургский районДенис ПаслерПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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