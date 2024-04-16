https://ria.ru/20240416/vaktsinatsiya-1940413064.html

Губернатор Оренбургской области привился от гепатита А

Губернатор Оренбургской области привился от гепатита А - РИА Новости, 16.04.2024

Губернатор Оренбургской области привился от гепатита А

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что привился от гепатита А, который после из-за наводнения появился в Орске и призвал... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:25

2024-04-16T16:25

2024-04-16T16:27

здоровье - общество

орск

оренбургская область

оренбургский район

денис паслер

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что привился от гепатита А, который после из-за наводнения появился в Орске и призвал вакцинироваться горожан. Паслер опубликовал видео, как медик ему ставит прививку. "В Орске привился от гепатита А. Эпидемиологическая обстановка в территориях, пострадавших от паводка, находится на особом контроле всех служб. Мы оперативно принимаем профилактические меры, чтобы защитить оренбуржцев. Инкубационный период у гепатита А - от 15 до 50 дней. В это время крайне важно обезопасить себя и детей тем, кто проживал в муниципальных образованиях, пострадавших от паводка. Прошу вас позаботиться о своем здоровье, и, пока сохраняются паводковые процессы, пейте только кипяченую воду", - написал губернатор. По его данным, по области привито 25402 человека, из них чуть больше 7 тысяч детей. В Орске - 15102 человека, в Оренбургском районе - 10300 человек. "Массовая вакцинация в Оренбурге начнется в конце недели, когда в регион поступят 70 тысяч доз из резервного фонда правительства РФ", - добавил Паслер.

орск

оренбургская область

оренбургский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, орск, оренбургская область, оренбургский район, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024