https://ria.ru/20240416/ural-1940367848.html

Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров

Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся еще на 2 сантиметра до 915 сантиметров, сообщает мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:57

2024-04-16T13:57

2024-04-16T13:57

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 16 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся еще на 2 сантиметра до 915 сантиметров, сообщает мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. "С 08.00 (06.00 мск) по 14.00 (12.00) река Урал у села Илек поднялась на 2 сантиметра и составила 915 сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", - говорится в сообщении. Районные власти призывают покинуть свои дома жителей сел Нижнеозерное, Сладково, Подстепки, Студеное, Мухраново и Яман.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

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наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, происшествия