Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ural-1940367848.html
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров
Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся еще на 2 сантиметра до 915 сантиметров, сообщает мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:57
2024-04-16T13:57
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939976833_0:145:3243:1969_1920x0_80_0_0_f95ce3f28a5e45ae435aa67ce33cfbfc.jpg
УФА, 16 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся еще на 2 сантиметра до 915 сантиметров, сообщает мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. "С 08.00 (06.00 мск) по 14.00 (12.00) река Урал у села Илек поднялась на 2 сантиметра и составила 915 сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", - говорится в сообщении. Районные власти призывают покинуть свои дома жителей сел Нижнеозерное, Сладково, Подстепки, Студеное, Мухраново и Яман.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939976833_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb98a63b9408285d590178315eba7ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, происшествия
Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в оренбургском Илеке поднялся на 2 см до 915 см

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРека Урал
Река Урал - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Река Урал
Читать ria.ru в
УФА, 16 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся еще на 2 сантиметра до 915 сантиметров, сообщает мэрия Илекского района в своем Telegram-канале.
"С 08.00 (06.00 мск) по 14.00 (12.00) река Урал у села Илек поднялась на 2 сантиметра и составила 915 сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", - говорится в сообщении.
Районные власти призывают покинуть свои дома жителей сел Нижнеозерное, Сладково, Подстепки, Студеное, Мухраново и Яман.
Сотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
10 апреля, 08:00
 
Наводнения в России — 2024Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала