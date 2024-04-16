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Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров
Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся еще на 2 сантиметра до 915 сантиметров, сообщает мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:57
2024-04-16T13:57
2024-04-16T13:57
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 16 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся еще на 2 сантиметра до 915 сантиметров, сообщает мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. "С 08.00 (06.00 мск) по 14.00 (12.00) река Урал у села Илек поднялась на 2 сантиметра и составила 915 сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", - говорится в сообщении. Районные власти призывают покинуть свои дома жителей сел Нижнеозерное, Сладково, Подстепки, Студеное, Мухраново и Яман.
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наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, происшествия
Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в оренбургском Илеке поднялся на 2 см до 915 см