https://ria.ru/20240416/universiada-1940454584.html

Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году

Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2024

Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году

Межвузовская универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в текущем году, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:05

2024-04-16T20:05

2024-04-16T20:06

астраханская область

астраханская область

россия

астрахань

олег матыцин

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Межвузовская универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в текущем году, сообщает администрация губернатора региона. Во вторник в Астраханскую область прибыл министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он провел рабочую встречу с губернатором региона Игорем Бабушкиным. Губернатор поблагодарил министра спорта РФ за помощь в решении различных проблемных вопросов и общую поддержку развития спорта в Астраханской области. "Мы уделяем большое внимание развитию отношений с прикаспийскими государствами, в том числе по линии спорта. В прошлом году в регионе прошли первые Игры Каспия. В этом году мы планируем провести их во второй раз в формате межвузовской Универсиады", - сказал Бабушкин. Он добавил, что на мероприятие заявлено большое количество участников: только из прикаспийских государств приедут около 600 спортсменов. Также глава региона отметил, что в Астраханской области строится много спортивных объектов. Один из приоритетных - завершение строительства Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово. Благодаря работе с Минспорта и Минстроем России удалось добиться выделения средств на эти мероприятия. По новому графику Гребной центр должен быть запущен в 2026 году. "Мы рассматриваем взаимодействие с Астраханской областью как с надежным партнером. Все показатели по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года выполняются и по количеству систематически занимающихся и по удовлетворенности", - заявил Матыцин. Министр спорта также сообщил, что мероприятия по поддержке универсиады "Игры Каспия" включены в единый календарный план спортивных событий в России.

https://ria.ru/20240408/astrakhan-1938538130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, россия, астрахань, олег матыцин, игорь бабушкин