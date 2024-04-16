Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин во время встречи
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин во время встречи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Межвузовская универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в текущем году, сообщает администрация губернатора региона.
Во вторник в Астраханскую область прибыл министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он провел рабочую встречу с губернатором региона Игорем Бабушкиным. Губернатор поблагодарил министра спорта РФ за помощь в решении различных проблемных вопросов и общую поддержку развития спорта в Астраханской области.
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"Мы уделяем большое внимание развитию отношений с прикаспийскими государствами, в том числе по линии спорта. В прошлом году в регионе прошли первые Игры Каспия. В этом году мы планируем провести их во второй раз в формате межвузовской Универсиады", - сказал Бабушкин.
Он добавил, что на мероприятие заявлено большое количество участников: только из прикаспийских государств приедут около 600 спортсменов.
Также глава региона отметил, что в Астраханской области строится много спортивных объектов. Один из приоритетных - завершение строительства Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово. Благодаря работе с Минспорта и Минстроем России удалось добиться выделения средств на эти мероприятия. По новому графику Гребной центр должен быть запущен в 2026 году.
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"Мы рассматриваем взаимодействие с Астраханской областью как с надежным партнером. Все показатели по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года выполняются и по количеству систематически занимающихся и по удовлетворенности", - заявил Матыцин.
Министр спорта также сообщил, что мероприятия по поддержке универсиады "Игры Каспия" включены в единый календарный план спортивных событий в России.