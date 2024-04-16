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Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
20:05 16.04.2024 (обновлено: 20:06 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/universiada-1940454584.html
Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году
Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2024
Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году
Межвузовская универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в текущем году, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:05
2024-04-16T20:06
астраханская область
астраханская область
россия
астрахань
олег матыцин
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Межвузовская универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в текущем году, сообщает администрация губернатора региона. Во вторник в Астраханскую область прибыл министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он провел рабочую встречу с губернатором региона Игорем Бабушкиным. Губернатор поблагодарил министра спорта РФ за помощь в решении различных проблемных вопросов и общую поддержку развития спорта в Астраханской области. "Мы уделяем большое внимание развитию отношений с прикаспийскими государствами, в том числе по линии спорта. В прошлом году в регионе прошли первые Игры Каспия. В этом году мы планируем провести их во второй раз в формате межвузовской Универсиады", - сказал Бабушкин. Он добавил, что на мероприятие заявлено большое количество участников: только из прикаспийских государств приедут около 600 спортсменов. Также глава региона отметил, что в Астраханской области строится много спортивных объектов. Один из приоритетных - завершение строительства Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово. Благодаря работе с Минспорта и Минстроем России удалось добиться выделения средств на эти мероприятия. По новому графику Гребной центр должен быть запущен в 2026 году. "Мы рассматриваем взаимодействие с Астраханской областью как с надежным партнером. Все показатели по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года выполняются и по количеству систематически занимающихся и по удовлетворенности", - заявил Матыцин. Министр спорта также сообщил, что мероприятия по поддержке универсиады "Игры Каспия" включены в единый календарный план спортивных событий в России.
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астраханская область, россия, астрахань, олег матыцин, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Россия, Астрахань, Олег Матыцин, Игорь Бабушкин

Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году

© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин во время встречи
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/Telegram
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин во время встречи
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Межвузовская универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в текущем году, сообщает администрация губернатора региона.
Во вторник в Астраханскую область прибыл министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он провел рабочую встречу с губернатором региона Игорем Бабушкиным. Губернатор поблагодарил министра спорта РФ за помощь в решении различных проблемных вопросов и общую поддержку развития спорта в Астраханской области.
«
"Мы уделяем большое внимание развитию отношений с прикаспийскими государствами, в том числе по линии спорта. В прошлом году в регионе прошли первые Игры Каспия. В этом году мы планируем провести их во второй раз в формате межвузовской Универсиады", - сказал Бабушкин.
Он добавил, что на мероприятие заявлено большое количество участников: только из прикаспийских государств приедут около 600 спортсменов.
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Также глава региона отметил, что в Астраханской области строится много спортивных объектов. Один из приоритетных - завершение строительства Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово. Благодаря работе с Минспорта и Минстроем России удалось добиться выделения средств на эти мероприятия. По новому графику Гребной центр должен быть запущен в 2026 году.
«
"Мы рассматриваем взаимодействие с Астраханской областью как с надежным партнером. Все показатели по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года выполняются и по количеству систематически занимающихся и по удовлетворенности", - заявил Матыцин.
Министр спорта также сообщил, что мероприятия по поддержке универсиады "Игры Каспия" включены в единый календарный план спортивных событий в России.
 
Астраханская областьАстраханская областьРоссияАстраханьОлег МатыцинИгорь Бабушкин
 
 
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