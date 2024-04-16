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"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 16.04.2024 (обновлено: 16:22 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940384544.html
"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского
"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского - РИА Новости, 16.04.2024
"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского
Украинские военные оказались в крайне тяжелом положении в Часовом Яре, что фактически подтвердил главком ВСУ Александр Сырский, заявил британский аналитик... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:59
2024-04-16T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
россия
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные оказались в крайне тяжелом положении в Часовом Яре, что фактически подтвердил главком ВСУ Александр Сырский, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале."Сырский &lt;…&gt; говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая. &lt;…&gt; Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом", — отметил он.По словам эксперта, сейчас транспортные линии, связанные с городом, находятся постоянно под давлением российских БПЛА, артиллерии и авиации. В результате передвижение украинских войск стало крайне опасным, пояснил он.Меркурис также добавил, что, по некоторым сообщениям, третья штурмовая бригада ВСУ категорически отказалась выполнять приказ Сырского о передислокации в Часов Яр. Эксперт допустил, что они осознали потерю города.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
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в мире, часов яр, россия, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского

Эксперт Меркурис: ВСУ находятся в крайне тяжелом положении в Часовом Яре

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные оказались в крайне тяжелом положении в Часовом Яре, что фактически подтвердил главком ВСУ Александр Сырский, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
"Сырский <…> говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая. <…> Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас транспортные линии, связанные с городом, находятся постоянно под давлением российских БПЛА, артиллерии и авиации. В результате передвижение украинских войск стало крайне опасным, пояснил он.
Меркурис также добавил, что, по некоторым сообщениям, третья штурмовая бригада ВСУ категорически отказалась выполнять приказ Сырского о передислокации в Часов Яр. Эксперт допустил, что они осознали потерю города.
На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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