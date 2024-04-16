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"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского
"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского - РИА Новости, 16.04.2024
"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского
Украинские военные оказались в крайне тяжелом положении в Часовом Яре, что фактически подтвердил главком ВСУ Александр Сырский, заявил британский аналитик... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:59
2024-04-16T14:59
2024-04-16T16:22
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные оказались в крайне тяжелом положении в Часовом Яре, что фактически подтвердил главком ВСУ Александр Сырский, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале."Сырский <…> говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая. <…> Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом", — отметил он.По словам эксперта, сейчас транспортные линии, связанные с городом, находятся постоянно под давлением российских БПЛА, артиллерии и авиации. В результате передвижение украинских войск стало крайне опасным, пояснил он.Меркурис также добавил, что, по некоторым сообщениям, третья штурмовая бригада ВСУ категорически отказалась выполнять приказ Сырского о передислокации в Часов Яр. Эксперт допустил, что они осознали потерю города.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
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"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского
Эксперт Меркурис: ВСУ находятся в крайне тяжелом положении в Часовом Яре