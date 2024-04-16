https://ria.ru/20240416/ukraina-1940362038.html

СМИ назвали причину срыва переговоров России и Украины в 2022 году

СМИ назвали причину срыва переговоров России и Украины в 2022 году - РИА Новости, 16.04.2024

СМИ назвали причину срыва переговоров России и Украины в 2022 году

Срыв соглашения между Москвой и Киевом по итогам переговоров в 2022 году в первую очередь указывает на нежелание Запада взять на себя обязательства в отношении... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:35

2024-04-16T13:35

2024-04-16T13:53

специальная военная операция на украине

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владимир путин

такер карлсон

университет джонса хопкинса

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Срыв соглашения между Москвой и Киевом по итогам переговоров в 2022 году в первую очередь указывает на нежелание Запада взять на себя обязательства в отношении Украины, пишет американский журнал Foreign Affairs. Статья подготовлена экспертом аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Сэмюэлем Черэпом и Сергеем Радченко - профессором Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса. Авторы статьи утверждают, что проанализировали проекты соглашений, которыми обменивались Москва и Киев в 2022 году, некоторые детали которых ранее не сообщались. По их словам, они провели интервью с несколькими участниками переговоров, а также с чиновниками, работавшими в то время в ключевых западных правительствах. "Окончательное соглашение оказалось невозможным по ряду причин", - пишут авторы статьи. В первую очередь в списке они указывают на нежелание Запада участвовать в переговорах, главным образом из-за возможных возложенных на них обязательств в отношении Украины. "Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно в те, которые могли бы создать для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины", - говорится в статье. Помимо этого авторы указывают на ухудшение настроений на Украине после событий в Буче и Ирпене, а также на уверенность Владимира Зеленского в том, что при достаточной поддержке Запада он сможет выиграть конфликт на поле боя. Как отмечается, вместо того, чтобы принять Стамбульское соглашение и последующий дипломатический процесс, Запад увеличил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе посредством постоянно ужесточающегося режима санкций. Западная поддержка также, вероятно, укрепила решимость Зеленского, а отсутствие энтузиазма со стороны Запада, похоже, ослабило его интерес к дипломатии, добавляют авторы. Согласно статье, даже если бы Россия и Украина преодолели свои разногласия, рамки, о которых они договорились в Стамбуле, потребовали бы поддержки со стороны США и их союзников. "И этим западным державам пришлось бы пойти на политический риск, вступив в переговоры с Россией и Украиной, и поставить на кон свой авторитет, гарантируя безопасность Украины. В то время и в последующие два года в Вашингтоне и европейских столицах заметно отсутствовала готовность либо проводить дипломатию с высокими ставками, либо действительно взять на себя обязательство прийти на защиту Украины в будущем", - добавляют авторы. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html

https://ria.ru/20240306/ukraina-1931431965.html

https://ria.ru/20231228/peregovory-1918690962.html

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россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон, университет джонса хопкинса, политика