https://ria.ru/20240416/ukraina-1940353459.html

Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС - РИА Новости, 16.04.2024

Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Трипольская ТЭС была разрушена из-за того, что у Украины не было снарядов для ПВО, заявил Владимир Зеленский в интервью PBS. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:00

2024-04-16T13:00

2024-04-16T13:00

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владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Трипольская ТЭС была разрушена из-за того, что у Украины не было снарядов для ПВО, заявил Владимир Зеленский в интервью PBS."Было ноль ракет. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", — сказал он.На прошлой неделе украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки России была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.

https://ria.ru/20240411/razrushenie-1939401382.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия