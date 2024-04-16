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Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС
Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС - РИА Новости, 16.04.2024
Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС
Трипольская ТЭС была разрушена из-за того, что у Украины не было снарядов для ПВО, заявил Владимир Зеленский в интервью PBS. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:00
2024-04-16T13:00
2024-04-16T13:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Трипольская ТЭС была разрушена из-за того, что у Украины не было снарядов для ПВО, заявил Владимир Зеленский в интервью PBS."Было ноль ракет. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", — сказал он.На прошлой неделе украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки России была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.
https://ria.ru/20240411/razrushenie-1939401382.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС
Зеленский: Трипольская ТЭС уничтожена из-за того, что у Украины было ноль ракет