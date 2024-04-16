https://ria.ru/20240416/ukraina-1940338571.html

Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии

Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии - РИА Новости, 16.04.2024

Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии

Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:53

2024-04-16T11:53

2024-04-16T11:53

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В минэнерго добавили, что в Харьковской области продолжают действовать графики отключений. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в начале апреля заявил о намерении компании восстановить к октябрю как можно больше поврежденных электростанций. Пресс-секретарь украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Мария Цатурян отмечала, что на восстановление крупных объектов может уйти "даже несколько лет".

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937108877.html

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