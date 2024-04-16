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Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии - РИА Новости, 16.04.2024
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11:53 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940338571.html
Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии
Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии - РИА Новости, 16.04.2024
Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии
Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:53
2024-04-16T11:53
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В минэнерго добавили, что в Харьковской области продолжают действовать графики отключений. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в начале апреля заявил о намерении компании восстановить к октябрю как можно больше поврежденных электростанций. Пресс-секретарь украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Мария Цатурян отмечала, что на восстановление крупных объектов может уйти "даже несколько лет".
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в мире, жкх, румыния, украина, польша, дтэк, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Румыния, Украина, Польша, ДТЭК, Укрэнерго
Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии

Минэнерго Украины сообщило о поставках электроэнергии из Румынии и Польши

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны в Telegram-канале.
«
"В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В минэнерго добавили, что в Харьковской области продолжают действовать графики отключений.
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в начале апреля заявил о намерении компании восстановить к октябрю как можно больше поврежденных электростанций. Пресс-секретарь украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Мария Цатурян отмечала, что на восстановление крупных объектов может уйти "даже несколько лет".
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