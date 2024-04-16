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"Уже бессмысленно": на Западе поставили крест на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940291215.html
"Уже бессмысленно": на Западе поставили крест на Украине, пишут СМИ
"Уже бессмысленно": на Западе поставили крест на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
"Уже бессмысленно": на Западе поставили крест на Украине, пишут СМИ
Союзники Киева сокращают объемы военной поддержки, даже несмотря на переизбыток некоторых видов вооружений на складах стран Запада, написал обозреватель чешской РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:35
2024-04-16T03:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сша
россия
киев
чехия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Союзники Киева сокращают объемы военной поддержки, даже несмотря на переизбыток некоторых видов вооружений на складах стран Запада, написал обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема."Украинцам не хватает американских комплексов Patriot, как и ракет к ним. Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию", — заявил он.В качестве одной из причин замедления темпов поставок вооружений Киеву журналист указал растущие антиукраинские настроения в обществе, которые западные политики не могут игнорировать в период подготовки к предстоящим выборам в Европе и США. При этом он также обратил внимание на отсутствие значимых успехов украинской стороны на поле боя."Украине всегда недостает средств &lt;…&gt;, а российские войска продвигаются вперед. В какой-то мере это подтверждает аргументы противников помощи Украине о том, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, ведь это лишь затягивает вооруженный конфликт", — заметил Гудема.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240416/porazhenie-1940288760.html
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в мире, украина, европа, сша, россия, киев, чехия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, Россия, Киев, Чехия
"Уже бессмысленно": на Западе поставили крест на Украине, пишут СМИ

Lidovky: на Западе видят объективные причины для сокращения поддержки Киева

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Союзники Киева сокращают объемы военной поддержки, даже несмотря на переизбыток некоторых видов вооружений на складах стран Запада, написал обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема.
"Украинцам не хватает американских комплексов Patriot, как и ракет к ним. Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ
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В качестве одной из причин замедления темпов поставок вооружений Киеву журналист указал растущие антиукраинские настроения в обществе, которые западные политики не могут игнорировать в период подготовки к предстоящим выборам в Европе и США. При этом он также обратил внимание на отсутствие значимых успехов украинской стороны на поле боя.
"Украине всегда недостает средств <…>, а российские войска продвигаются вперед. В какой-то мере это подтверждает аргументы противников помощи Украине о том, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, ведь это лишь затягивает вооруженный конфликт", — заметил Гудема.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСШАРоссияКиевЧехия
 
 
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