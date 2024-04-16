https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html

Украина осознанно идет к новому Чернобылю

Украина осознанно идет к новому Чернобылю - РИА Новости, 16.04.2024

Украина осознанно идет к новому Чернобылю

Украина стабильно привлекает к себе мировое внимание, причем умудряется делать это по всем направлениям сразу. Пока фокус военного внимания сместился на Ближний РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:00

2024-04-16T10:59

аналитика

украина

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герман галущенко

бриджит бринк

энергоатом

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Украина стабильно привлекает к себе мировое внимание, причем умудряется делать это по всем направлениям сразу. Пока фокус военного внимания сместился на Ближний Восток, украинское Министерство энергетики с безмерной радостью сообщило, что начались подготовительные работы по строительству пятого и шестого энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Источник отмечает, что на месте заливки первых кубометров бетона в будущий фундамент присутствовали украинский профильный министр Герман Галущенко, посол США Бриджит Бринк и представитель совсем недавно сформированной компании-оператора "Энергоатом" Петр Котин.Список участников важен, и ниже станет понятно почему.Галущенко в общении с прессой, помимо прочего, отметил, что при отборе подрядчика строительства предпочтение было отдано американской компании Westinghouse, которая по условиям контракта обязалась построить и включить в национальную сеть Украины два энергоблока с реакторами АР1000. Не забыл министр приплести ко всему происходящему Россию, отметив, что американские "тысячники" были выбраны, так как российские войска наносят массированные удары по объектам генерации — в первую очередь по угольным и газовым электростанциям. При этом АР1000, в отличие от всех прочих мировых аналогов, способен выполнять маневр мощностью, и это позволит купировать последствия каскадного схлопывания украинской энергосистемы, так как Россия, как известно, старательно избегает ударов по столь опасным объектам.Естественно, что условия соглашения закрыты броней коммерческой тайны, а потому ниже сугубо факты и выводы, основанные на них.Начать нужно с того, что ровно год назад по прямому распоряжению Министерства финансов США Киев начал процедуру приватизации трех китов украинской энергетики. Из государственной собственности в частные руки перешли компания "Нафтогаз", Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и "Энергоатом". Если первые две организации, отвечающие за закупку и перекачку природного газа на Запад, попали в этот список довольно ожидаемо, то требование приватизировать государственного монополиста и крупнейшего производителя электроэнергии в стране стало в некоторой мере сюрпризом. Впрочем, Вашингтону было на это совершенно плевать, и он выставил жесткий ультиматум: приватизация должна быть завершена не позднее 1 октября 2023 года, что Киев послушно выполнил.Если кто не понял, это было проявление той самой независимости, о которой на Украине слагают песни и легенды.Как утверждает новый совет директоров, сто процентов акций "Энергоатома" продолжают оставаться в руках государства, при этом в состав совета директоров вновь сформированной компании-оператора был введен Якоб Хартмут. Профессиональный энергетик, который в новой структуре отвечает за финансовые вопросы и привлечение инвестиций.Что касается самого строительства пятого и шестого энергоблоков на электростанции в городке Нетешин, то хронология его туманна, запутана и противоречива настолько, что там сам черт ногу сломит.Хмельницкую АЭС изначально проектировали и строили с прицелом на покрытие потребностей в электроэнергии в центральном (где находится сам Хмельницкий) и западном регионах страны. Однако после распада Советского Союза крупные производства в этих областях практически исчезли, в результате чего ХАЭС стала энергоизбыточной. И было принято вполне логичное решение перенаправить излишки на экспорт. Мощная 750-киловольтная ЛЭП в польский Жешув строилась одновременно с первым энергоблоком, но наибольшая нагрузка на магистраль пришлась именно на годы независимости.Нужно добавить, что на момент крушения СССР на ХАЭС работал только первый энергоблок, второй был введен в эксплуатацию в 2005 году, причем львиную долю работ выполнили российские специалисты. Отношения Москвы и Киева тогда были мирными, и это никого не смущало. Украинская сторона быстро оценила все преимущества реакторов ВВЭР-1000, и в 2010-м было подписано двустороннее соглашение о строительстве третьего и четвертого энергоблоков, но им уже не суждено было состояться. После государственного переворота 2014 года отношения стран стремительно охладели, и президент Петр Порошенко своим указом запретил любое сотрудничество с Россией в атомной области.Киев отдавал себе отчет, что в наследство от почившего Союза ему осталось настоящее сокровище. Четыре (на тот момент) АЭС выдавали более половины всей электроэнергии в стране, что в условиях ползучей деиндустриализации позволяло все больше наращивать экспорт. Для понимания масштабов: в 2014 году Украина потребляла на все свои нужды около 320 миллиардов киловатт-часов, а к 2021-му этот показатель упал до 150 миллиардов. При этом производственные мощности остались теми же.Уже после начала СВО Владимир Зеленский, хотя украинская энергосистема еще вполне исправно функционировала, приложил массу усилий, чтобы завершить строительство третьего и четвертого блока. Наиболее перспективным вариантом рассматривалась покупка у Болгарии корпусов реакторов и оборудования, которое в свое время в рамках проекта по строительству новых блоков на АЭС "Козлодуй" поставил "Росатом". София в целом была не против, но изначально потребовала 600 миллионов долларов и, видя нужду Киева, впоследствии цену еще более повысила. Зеленский тогда очень обиделся на болгар: мол, друзья так не поступают.Не все просто оказалось и с американцами.Когда речь заходит про Westinghouse, первое, что приходит многим на ум, это факт банкротства, но здесь не нужно обманываться. Действительно, компания в 2016 году заявила, что не может погасить свои обязательства почти на десять миллиардов долларов. Но по завершении процедуры банкротства она не перестала существовать и работать, а фактически легально списала все свои долги. При этом непреложный факт состоит в том, что все пять действующих реакторов АР1000 были построены до банкротства, а после — ни одного.На сайте производителя реактор расписывается как не имеющий аналогов. Он имеет электрическую мощность 1100 мегаватт, тепловую 3,4 мегаватта, и якобы (это ключевое слово) срок его запуска сокращен с десяти до пяти месяцев, для него предусмотрены сокращенные топливные циклы, он оборудован пассивными системами защиты, гарантирующими перезапуск реактора не позднее чем через 72 часа после отключения. Также указывается, что АР1000 способен работать в режиме следования за нагрузкой, сбрасывая или повышая мощность на пять процентов в минуту.Начать нужно с того, что американский "тысячник" вообще не имеет ловушки расплава, поэтому большинство мировых специалистов, включая французских, вообще не считают его реактором поколения III+. Во-вторых, Франция в свое время тоже заложила в свои реакторы возможность маневра мощностью, но практическая эксплуатация внесла свои неумолимые коррективы, и позднее Парижу пришлось строить не одну газовую электростанцию именно для купирования скачков потребления. В-третьих, в самой конструкции АР1000 есть хорошо известная проблема. Разработчики встроили главный циркуляционный насос внутрь корпуса реактора, что сделало его ремонт невозможным. На одной из китайских АЭС, где был установлен "тысячник", в результате поломки насоса энергоблок был остановлен на целых два года.И еще. На днях в сеть была включена многострадальная американская АЭС "Вогель", которую изначально тоже строила Westinghouse. В процессе работ из-за многочисленных претензий компания из проекта вышла, инвесторам (Georgia Power, Oglethorpe, MEAG) пришлось достраивать станцию самостоятельно. Расходы на строительство при этом выросли до 30 миллиардов долларов. Откуда у тотально нищей Украины такие деньги — загадка.Ну и последнее, но не по важности.Ни в одном контракте с Westinghouse не прописана обязанность компании вывозить и утилизировать собственное отработанное ядерное топливо (ОЯТ). Даже если допустить, что энергоблоки на ХАЭС каким-то чудом будут построены, утилизировать радиоактивные сборки можно будет только в районе Чернобыля. С учетом тотальной деградации украинской науки и промышленности это совсем не иллюзорная угроза экологии и жизням людей в прилегающих областях. Чтобы там образовалась самая настоящая зона отчуждения, не понадобятся даже ракетные удары.

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https://ria.ru/20240329/ukraina-1936528418.html

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