https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг

Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг - РИА Новости, 16.04.2024

Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг

Удивительная ситуация: практически весь мир призывает Израиль не отвечать на иранский удар, потому что он был ответом на атаку на иранское консульство в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:00

израиль

иран

ливан

хамас

хезболла

обострение ситуации между ираном и израилем

аналитика

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Удивительная ситуация: практически весь мир призывает Израиль не отвечать на иранский удар, потому что он был ответом на атаку на иранское консульство в Дамаске, и при этом все обсуждают вероятные сценарии израильской ответки. Ударит ли Израиль по территории Ирана в ближайшие дни или предпочтет отыграться на союзниках Ирана в Ливане? Вопрос непраздный. В случае удара по Ирану последует ответный удар, который, как обещают в Тегеране, будет на порядок мощнее атаки 14 апреля. Если Израилю вместе с союзниками не удастся отбить его так же, как в это воскресенье, начнется неуправляемая эскалация, и дело может дойти до применения еврейским государством ядерного оружия. Такой сценарий не устраивает практически никого — за исключением самых отмороженных ястребов в США и Израиле. И у мирового сообщества есть все возможности предотвратить его, именно поэтому никакой массированной атаки Израиля на Иран (и тем более на объекты его атомной промышленности) не будет. А что же будет?Будет наступление новой реальности на Ближнем Востоке в целом и в положении Израиля в частности. Эта новая реальность, на самом деле, уже наступила 7 октября прошлого года, но 14 апреля завершился процесс ее формирования. Начав операцию в секторе Газа, Израиль поставил на карту все — и за полгода не смог ни победить ХАМАС, ни выдавить палестинцев. Понимание тупика и заставило Нетаньяху прибегнуть к провокации 1 апреля. Атака на иранское консульство в Дамаске, приведшая к гибели иранских генералов, должна была спровоцировать эскалацию конфликта, то есть заставить Тегеран атаковать Израиль (хотя бы с территории Ливана или Сирии), после чего Нетаньяху потребовал бы американского вмешательства и поддержки в операции против ливанской "Хезболлы", а заодно и поддержки продолжения операции в Газе. Но так примитивно развести администрацию Байдена не удалось: в Вашингтоне отчетливо понимали смысл провокаций Нетаньяху. В итоге Иран провел демонстративную атаку на Израиль, а США отказали Нетаньяху в поддержке ответного удара по Ирану. И не только по Ирану — не будет американской помощи и в нападении на Ливан, а без нее Нетаньяху не решится на операции.То есть израильский премьер оказался в тупике — точнее, в своеобразном цугцванге, когда каждый его последующий силовой ход ухудшит его положение (и положение Израиля). Атаковать Иран нельзя, бить по Ливану (и вступать в войну с противником, на порядок более сильным, чем ХАМАС) невозможно и даже продолжать операцию в Газе все сложнее. Обещанное наступление на Рафах — с отрезанием сектора от границы с Египтом — не только будет весьма кровопролитным для ЦАХАЛ, но и приведет к огромным жертвам среди палестинцев, что окончательно превратит Израиль в глазах практически всего мира в страну, проводящую политику геноцида.Несмотря на это, Нетаньяху, скорее всего, все же попытается атаковать Рафах — если, конечно, сумеет удержаться в своем кресле. После истории с Ираном Вашингтон вполне может активизировать усилия по замене Нетаньяху, благо израильская политическая элита все больше походит на банку с пауками. Перемирие в ней возможно только до того момента, пока у большей ее части сохраняется вера в то, что удастся "переформатировать" Газу, то есть уничтожить ХАМАС, разделить сектор надвое и отторгнуть от него кусок территории. Как только понимание невозможности этого станет преобладающим, начнутся традиционные поиски козла отпущения, и администрация Байдена сможет провести комбинацию с заменой Нетаньяху и принуждением Израиля к миру. Точнее, к поиску вариантов выхода из того тупика, в который загнал себя Израиль в Газе.Но новая реальность от этого не отменится, потому что она касается всей ситуации на Ближнем Востоке. Первый в истории прямой удар по Израилю с территории одной из сильнейших мусульманских стран региона (после войны 1973 года был только разовый удар Ирака в 1991-м, но это было в иной геополитической реальности и связано с началом американской операции против Ирака, "Бурей в пустыне") создает совершенно новую ситуацию для Израиля. Отныне ему противостоят не только палестинцы, ливанская "Хезболла", разрушенные Йемен и Сирия — партнеры и союзники Ирана, но и сама Исламская Республика. Табу на прямые удары с территории Ирана снято — и сам Израиль сделал все для этого. Десятилетия терактов и убийств иранских военных и ученых-ядерщиков на территории Ирана и других стран региона, ракетные атаки по иранцам в Сирии и прочие провокации в итоге перевели ситуацию на новый уровень. Иран больше не будет ограничивать себя косвенными ответами на израильские удары, и Израилю придется жить с этим.Да, американский (и шире — западный) зонтик способен защитить еврейское государство, но только до поры до времени. Общая расстановка сил в регионе и в мире меняется не в пользу США и Израиля, но израильские элиты при этом продолжают вести себя так, как будто им все позволено. Именно чувство безнаказанности привело к попытке зачистить Газу — и оно же позволяет властям (и оппозиции) Израиля игнорировать все призывы к справедливому решению палестинского вопроса, то есть блокировать все планы создания независимого палестинского государства и решения вопроса об Иерусалиме.Теперь это чувство безнаказанности уходит, а возможностей для провокаций становится все меньше. Если Израиль хочет сохраниться как государство еврейского народа, ему нужно не просто сменить Нетаньяху. Необходимо признать наступление новой реальности и измениться, приспособиться к ней — дать возможность жить палестинцам. Альтернативы у него все равно нет: попытки и дальше игнорировать реальность закончатся катастрофически.

https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html

https://ria.ru/20240415/tseli-1940240554.html

https://radiosputnik.ru/20240415/iran-1940195479.html

https://ria.ru/20240415/eskalatsiya-1940230824.html

израиль

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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израиль, иран, ливан, хамас, хезболла, обострение ситуации между ираном и израилем, аналитика