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Финляндия проведет с военными НАТО учения у границы с Россией - РИА Новости, 16.04.2024
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14:09 16.04.2024 (обновлено: 19:16 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/ucheniya-1940371949.html
Финляндия проведет с военными НАТО учения у границы с Россией
Финляндия проведет с военными НАТО учения у границы с Россией - РИА Новости, 16.04.2024
Финляндия проведет с военными НАТО учения у границы с Россией
Около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений в Финляндии с задействованием сил НАТО с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:09
2024-04-16T19:16
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений в Финляндии с задействованием сил НАТО с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с Россией, сообщается во вторник в пресс-релизе сухопутных войск страны. "В период с конца апреля по начало июня на территории Финляндии будут проводиться учения сухопутных войск… В учениях по защите Финляндии примет участие значительное число военнослужащих из стран НАТО", – говорится в сообщении. В общей сложности 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений, некоторые из них пройдут вблизи российской границы. Ближайшие учения "Arrow 24" начинаются 26 апреля под руководством бронетанковой бригады и продлятся до 14 мая. В них будет задействовано около 2,6 военнослужащих, включая военных из Латвии, Эстонии и Великобритании. Место проведения – полигоны на юго-западе страны. Учения "Repo 24", запланированные на 27-31 мая, пройдут в непосредственной близости к российской границе, в Кюменлааксо. В них примут участие около 2,1 тысяч человек. Руководить учениями будет Карельская бригада. Учения ПВО запанированы на 14-23 мая, к ним присоединятся военнослужащие из Германии. Артиллерийские учения с 13 по 25 мая пройдут во взаимодействии с военными из США. Ожидается, что вертолеты из Великобритании и США будут задействованы в подготовке сухопутных войск с 24 апреля по 7 июня. Полеты будут проводиться на юге и севере Финляндии, говорится в сообщении. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240411/finlyandiya-1939284431.html
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899237944.html
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россия, финляндия, нато, в мире
Россия, Финляндия, НАТО, В мире
Финляндия проведет с военными НАТО учения у границы с Россией

В Финляндии весной пройдут учения с участием НАТО, в том числе у границы с РФ

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии
Флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений в Финляндии с задействованием сил НАТО с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с Россией, сообщается во вторник в пресс-релизе сухопутных войск страны.
"В период с конца апреля по начало июня на территории Финляндии будут проводиться учения сухопутных войск… В учениях по защите Финляндии примет участие значительное число военнослужащих из стран НАТО", – говорится в сообщении.
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В общей сложности 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений, некоторые из них пройдут вблизи российской границы.
Ближайшие учения "Arrow 24" начинаются 26 апреля под руководством бронетанковой бригады и продлятся до 14 мая. В них будет задействовано около 2,6 военнослужащих, включая военных из Латвии, Эстонии и Великобритании. Место проведения – полигоны на юго-западе страны.
Учения "Repo 24", запланированные на 27-31 мая, пройдут в непосредственной близости к российской границе, в Кюменлааксо. В них примут участие около 2,1 тысяч человек. Руководить учениями будет Карельская бригада.
Учения ПВО запанированы на 14-23 мая, к ним присоединятся военнослужащие из Германии. Артиллерийские учения с 13 по 25 мая пройдут во взаимодействии с военными из США.
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Ожидается, что вертолеты из Великобритании и США будут задействованы в подготовке сухопутных войск с 24 апреля по 7 июня. Полеты будут проводиться на юге и севере Финляндии, говорится в сообщении.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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