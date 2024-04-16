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В Тюменской области ограничили движение по двум мостам через реку Ишим - РИА Новости, 16.04.2024
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09:21 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/tyumen-1940308828.html
В Тюменской области ограничили движение по двум мостам через реку Ишим
В Тюменской области ограничили движение по двум мостам через реку Ишим - РИА Новости, 16.04.2024
В Тюменской области ограничили движение по двум мостам через реку Ишим
Движение транспорта временно ограничено по двум низководным мостам через реку Ишим в Абатском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:21
2024-04-16T09:21
ишим
тюменская область
ишимский район
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Движение транспорта временно ограничено по двум низководным мостам через реку Ишим в Абатском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.. "Дорожные службы установили ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен" в Абатском районе через реку Ишим на 3-м километре автомобильной дороги Ощепково-Назарово, в Ишимском районе через реку Ишим на 1-м километре автомобильной дороги Подъезд к д. Рагозина", - указано в сообщении информцентра.Отмечается, что запрет на проезд продлится до снятия ограничений и окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе. Всего на утро вторника в Тюменской области из-за паводка введены временные ограничения движения по 11 низководным мостовым сооружениям. Жителей города Ишима призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщал во вторник информцентр.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940118179.html
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ишим, тюменская область, ишимский район, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим, Тюменская область, Ишимский район, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области ограничили движение по двум мостам через реку Ишим

В Абатском и Ишимском районах Тюменской области ограничили движение по 2 мостам

© Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramВзрывные работы на льду на реке Ишим
Взрывные работы на льду на реке Ишим
© Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Взрывные работы на льду на реке Ишим
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Движение транспорта временно ограничено по двум низководным мостам через реку Ишим в Абатском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области..
"Дорожные службы установили ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен" в Абатском районе через реку Ишим на 3-м километре автомобильной дороги Ощепково-Назарово, в Ишимском районе через реку Ишим на 1-м километре автомобильной дороги Подъезд к д. Рагозина", - указано в сообщении информцентра.
Отмечается, что запрет на проезд продлится до снятия ограничений и окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе. Всего на утро вторника в Тюменской области из-за паводка введены временные ограничения движения по 11 низководным мостовым сооружениям.
Жителей города Ишима призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщал во вторник информцентр.
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ИшимТюменская областьИшимский районНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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