https://ria.ru/20240416/tyumen-1940308828.html

В Тюменской области ограничили движение по двум мостам через реку Ишим

В Тюменской области ограничили движение по двум мостам через реку Ишим - РИА Новости, 16.04.2024

В Тюменской области ограничили движение по двум мостам через реку Ишим

Движение транспорта временно ограничено по двум низководным мостам через реку Ишим в Абатском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:21

2024-04-16T09:21

2024-04-16T09:21

ишим

тюменская область

ишимский район

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Движение транспорта временно ограничено по двум низководным мостам через реку Ишим в Абатском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.. "Дорожные службы установили ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен" в Абатском районе через реку Ишим на 3-м километре автомобильной дороги Ощепково-Назарово, в Ишимском районе через реку Ишим на 1-м километре автомобильной дороги Подъезд к д. Рагозина", - указано в сообщении информцентра.Отмечается, что запрет на проезд продлится до снятия ограничений и окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе. Всего на утро вторника в Тюменской области из-за паводка введены временные ограничения движения по 11 низководным мостовым сооружениям. Жителей города Ишима призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщал во вторник информцентр.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940118179.html

ишим

тюменская область

ишимский район

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Ольга Фомченкова

ишим, тюменская область, ишимский район, наводнения в россии — 2024, происшествия