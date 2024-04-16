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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:30
2024-04-16T18:30
2024-04-16T19:05
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 18.25 мск, с разницей в несколько минут к столице Украины присоединились соседние регионы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и области