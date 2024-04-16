https://ria.ru/20240416/travma-1940446237.html

Жителя Ингушетии обвинили в получении страховых выплат за липовую травму

Жителя Ингушетии обвинили в получении страховых выплат за липовую травму - РИА Новости, 16.04.2024

Жителя Ингушетии обвинили в получении страховых выплат за липовую травму

Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение почти 15 лет получил 6,2 миллиона... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:05

2024-04-16T19:05

2024-04-16T19:05

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение почти 15 лет получил 6,2 миллиона рублей страховых выплат за липовую производственную травму, сообщило надзорное ведомство региона. "В действительности мужчина на предприятии не работал и повреждения не получал. На основании подложных документов он в течение почти 15 лет незаконно получал страховые выплаты, их сумма превысила 6,2 миллиона рублей", - говорится сообщении. По версии следствия, в апреле 2009 года мужчина предоставил в региональное отделение Фонда социального страхования РФ фиктивные документы о якобы произошедшем с ним несчастном случае на производстве и получении травмы. Мужчине предъявили обвинение по статье "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. "Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925738636.html

https://ria.ru/20240401/ingushetiya-1937062748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия