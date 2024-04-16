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Жителя Ингушетии обвинили в получении страховых выплат за липовую травму - РИА Новости, 16.04.2024
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19:05 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/travma-1940446237.html
Жителя Ингушетии обвинили в получении страховых выплат за липовую травму
Жителя Ингушетии обвинили в получении страховых выплат за липовую травму - РИА Новости, 16.04.2024
Жителя Ингушетии обвинили в получении страховых выплат за липовую травму
Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение почти 15 лет получил 6,2 миллиона... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:05
2024-04-16T19:05
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение почти 15 лет получил 6,2 миллиона рублей страховых выплат за липовую производственную травму, сообщило надзорное ведомство региона. "В действительности мужчина на предприятии не работал и повреждения не получал. На основании подложных документов он в течение почти 15 лет незаконно получал страховые выплаты, их сумма превысила 6,2 миллиона рублей", - говорится сообщении. По версии следствия, в апреле 2009 года мужчина предоставил в региональное отделение Фонда социального страхования РФ фиктивные документы о якобы произошедшем с ним несчастном случае на производстве и получении травмы. Мужчине предъявили обвинение по статье "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. "Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925738636.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Жителя Ингушетии обвинили в получении страховых выплат за липовую травму

Жителя Ингушетии обвинили в получении 6,2 миллиона рублей за липовую травму

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение почти 15 лет получил 6,2 миллиона рублей страховых выплат за липовую производственную травму, сообщило надзорное ведомство региона.
«
"В действительности мужчина на предприятии не работал и повреждения не получал. На основании подложных документов он в течение почти 15 лет незаконно получал страховые выплаты, их сумма превысила 6,2 миллиона рублей", - говорится сообщении.
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По версии следствия, в апреле 2009 года мужчина предоставил в региональное отделение Фонда социального страхования РФ фиктивные документы о якобы произошедшем с ним несчастном случае на производстве и получении травмы.
Мужчине предъявили обвинение по статье "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
«
"Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.
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