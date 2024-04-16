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Уровень воды в реке Томь впервые за сутки снизился - РИА Новости, 16.04.2024
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06:13 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/tom-1940297639.html
Уровень воды в реке Томь впервые за сутки снизился
Уровень воды в реке Томь впервые за сутки снизился - РИА Новости, 16.04.2024
Уровень воды в реке Томь впервые за сутки снизился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска в ночь на вторник впервые за несколько суток понизился, сообщает ГУМЧС по Томской области. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T06:13
2024-04-16T06:13
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НОВОСИБИРСК, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска в ночь на вторник впервые за несколько суток понизился, сообщает ГУМЧС по Томской области. "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 33 сантиметра и составляет 827 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 18 сантиметров и составляет 743 сантиметра при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 14 сантиметров и составляет 970 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в зоне затопления в настоящее время остаются в селе Вершинино - 66 приусадебных участков, 33 жилых дома, в селе Батурино - 11 приусадебных участков, три жилых дома, в деревне Черная речка - 11 приусадебных участков, в СНТ Ягодка - 30 приусадебных участков, в СНТ Солнечное - 50 приусадебных участков, в СНТ Медведка - пять приусадебных участков, в СНТ Озеро Долгое село Яр - 20 приусадебных участков, в СНТ Левобережье - 123 приусадебных участка. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь в районе Томска повышался несколько дней подряд. Неоднократно проводились взрывные работы. В селах и садоводческих товариществах Томского района были затоплены 138 домов.
https://ria.ru/20240416/ishim-1940297093.html
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происшествия, томск, томская область, солнечный, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Томск, Томская область, Солнечный, Наводнения в России — 2024, Россия
Уровень воды в реке Томь впервые за сутки снизился

ГУМЧС: уровень воды в реке Томь в районе Томска впервые за сутки снизился

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на реку Томь с Синего утеса в Томской области
Вид на реку Томь с Синего утеса в Томской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на реку Томь с Синего утеса в Томской области. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска в ночь на вторник впервые за несколько суток понизился, сообщает ГУМЧС по Томской области.
"Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 33 сантиметра и составляет 827 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 18 сантиметров и составляет 743 сантиметра при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 14 сантиметров и составляет 970 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в зоне затопления в настоящее время остаются в селе Вершинино - 66 приусадебных участков, 33 жилых дома, в селе Батурино - 11 приусадебных участков, три жилых дома, в деревне Черная речка - 11 приусадебных участков, в СНТ Ягодка - 30 приусадебных участков, в СНТ Солнечное - 50 приусадебных участков, в СНТ Медведка - пять приусадебных участков, в СНТ Озеро Долгое село Яр - 20 приусадебных участков, в СНТ Левобережье - 123 приусадебных участка.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь в районе Томска повышался несколько дней подряд. Неоднократно проводились взрывные работы. В селах и садоводческих товариществах Томского района были затоплены 138 домов.
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