Уровень воды в реке Томь впервые за сутки снизился
ГУМЧС: уровень воды в реке Томь в районе Томска впервые за сутки снизился
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на реку Томь с Синего утеса в Томской области
Вид на реку Томь с Синего утеса в Томской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска в ночь на вторник впервые за несколько суток понизился, сообщает ГУМЧС по Томской области.
"Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 33 сантиметра и составляет 827 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 18 сантиметров и составляет 743 сантиметра при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 14 сантиметров и составляет 970 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении.
На реке Ишим идет критический подъем воды
Вчера, 06:05
По данным ведомства, в зоне затопления в настоящее время остаются в селе Вершинино - 66 приусадебных участков, 33 жилых дома, в селе Батурино - 11 приусадебных участков, три жилых дома, в деревне Черная речка - 11 приусадебных участков, в СНТ Ягодка - 30 приусадебных участков, в СНТ Солнечное - 50 приусадебных участков, в СНТ Медведка - пять приусадебных участков, в СНТ Озеро Долгое село Яр - 20 приусадебных участков, в СНТ Левобережье - 123 приусадебных участка.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь в районе Томска повышался несколько дней подряд. Неоднократно проводились взрывные работы. В селах и садоводческих товариществах Томского района были затоплены 138 домов.