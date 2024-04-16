https://ria.ru/20240416/tobol-1940472543.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 804 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 804 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 804 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос с утра на 62 сантиметра, сообщила городская администрация. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T22:22

2024-04-16T22:22

2024-04-16T22:45

курган

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940456256_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_6f77c2167982cb28cc526ee05f5df271.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос с утра на 62 сантиметра, сообщила городская администрация.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, на 00:00 среды (22:00 мск вторника) уровень воды достиг отметки 804 сантиметра.Как ранее заявляли местные власти, на 8:00 (6:00 мск) понедельника этот показатель достиг 631 сантиметра, а ровно через сутки — 742 сантиметров.Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъема воды у Кургана до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров, уточнили в МЧС. При этом неблагоприятным считается уровень 700 сантиметров, а опасным — 850 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, в зоне паводка в пяти муниципальных округах и самом Кургане остаются 334 дома и 1148 приусадебных участков. Эвакуировали более 13 тысяч человек, действуют 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

курган

тобол (река)

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-16T22:22 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия