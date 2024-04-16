https://ria.ru/20240416/tiktok-1940420574.html

Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok в России

Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok в России - РИА Новости, 16.04.2024

Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok в России

Роскомнадзор рассматривает обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России, сообщил... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:01

2024-04-16T17:01

2024-04-16T18:29

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

tiktok

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России, сообщил регулятор РИА Новости.АППСИМ обратилась в ведомство с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с деятельностью социальной сети TikTok на территории России и "рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать работу данной соцсети на территории РФ, так как компания ByteDance официально заявила, что больше не хочет работать в нашей стране". Обращение имеется в распоряжении агентства."Обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров поступило в Роскомнадзор. Оно находится на рассмотрении в ведомстве", - заявили в Роскомнадзоре.Согласно обращению ассоциации, блокировка TikTok позволит российским соцсетям коротких видео, таким как "ВКонтакте Видео", Yappy, "Дзен" и другим, нарастить свою аудиторию на 30 миллионов человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит больше возможностей для заработка."Покинув нашу страну, компания может не иметь стимула инвестировать в содержание и/или аренду серверов в РФ. Тем более, что 2023 год российское юрлицо компании "ТикТок рус" закончило с убытком в 426,8 млн руб, следует из финансовой отчетности компании по МСФО. В 2019 года Роскомнадзор сообщил о готовности TikTok локализовать данные россиян, однако сообщений о том, сделали это в компании или нет, публично не было. Таким образом, компания либо могла еще не локализовать данные россиян, либо у нее может не остаться средств на хранение данных россиян на территории РФ", - поясняется в обращении.В нем приводятся данные опроса ассоциации, согласно которым чуть больше 70% россиян продолжают смотреть видео в TikTok, из них 28,8% все еще ей пользуются, "потому что привыкли", а 48,5% заходят на эту платформу, так как для них не имеет значение, когда был сделан ролик: "все доступные видео смотреть и так интересно".TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году.

https://ria.ru/20240314/tiktok-1933051316.html

https://ria.ru/20240415/tiktok-1940239583.html

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok