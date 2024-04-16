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В Таиланде арестовали россиянина

В Таиланде арестовали россиянина - РИА Новости, 16.04.2024

В Таиланде арестовали россиянина

Гражданин РФ арестован полицией Таиланда за управление баром без лицензии, передает издание Bangkok Post. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:01

2024-04-16T15:01

2024-04-16T15:01

россия

таиланд

мьянма

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гражданин РФ арестован полицией Таиланда за управление баром без лицензии, передает издание Bangkok Post. Сообщается, что 33-летний Георгий Баталов был задержан в понедельник утром в баре Eywa в провинции Сураттани. Он признался, что управлял баром без лицензии, а в стране находился по туристической визе. С начала недели полиция королевства также арестовала канадца за обучение кайтсерфингу без лицензии, а в воскресенье была задержана гражданка Мьянмы за незаконное вождение частного такси.

https://ria.ru/20240123/poker-1922901273.html

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россия, таиланд, мьянма, в мире