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В Таиланде арестовали россиянина - РИА Новости, 16.04.2024
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15:01 16.04.2024
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В Таиланде арестовали россиянина
В Таиланде арестовали россиянина - РИА Новости, 16.04.2024
В Таиланде арестовали россиянина
Гражданин РФ арестован полицией Таиланда за управление баром без лицензии, передает издание Bangkok Post. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:01
2024-04-16T15:01
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таиланд
мьянма
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гражданин РФ арестован полицией Таиланда за управление баром без лицензии, передает издание Bangkok Post. Сообщается, что 33-летний Георгий Баталов был задержан в понедельник утром в баре Eywa в провинции Сураттани. Он признался, что управлял баром без лицензии, а в стране находился по туристической визе. С начала недели полиция королевства также арестовала канадца за обучение кайтсерфингу без лицензии, а в воскресенье была задержана гражданка Мьянмы за незаконное вождение частного такси.
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россия, таиланд, мьянма, в мире
Россия, Таиланд, Мьянма, В мире
В Таиланде арестовали россиянина

В Таиланде арестовали россиянина за управление баром без лицензии

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гражданин РФ арестован полицией Таиланда за управление баром без лицензии, передает издание Bangkok Post.
Сообщается, что 33-летний Георгий Баталов был задержан в понедельник утром в баре Eywa в провинции Сураттани. Он признался, что управлял баром без лицензии, а в стране находился по туристической визе.
С начала недели полиция королевства также арестовала канадца за обучение кайтсерфингу без лицензии, а в воскресенье была задержана гражданка Мьянмы за незаконное вождение частного такси.
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