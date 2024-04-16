https://ria.ru/20240416/svo-1940364330.html

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.04.2024

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

На авдеевском и купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:44

2024-04-16T13:44

2024-04-16T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

семеновка (краматорск)

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На авдеевском и купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи ДНР."ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика