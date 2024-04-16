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Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 16.04.2024 (обновлено: 14:14 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/svo-1940364330.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
На авдеевском и купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:44
2024-04-16T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
семеновка (краматорск)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На авдеевском и купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи ДНР."ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Семеновка (Краматорск), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

МО: российские военные улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На авдеевском и купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи ДНР.
"ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСеменовка (Краматорск)БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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