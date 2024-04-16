https://ria.ru/20240416/svo-1940364330.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
На авдеевском и купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:44
2024-04-16T13:44
2024-04-16T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
семеновка (краматорск)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На авдеевском и купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи ДНР."ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
семеновка (краматорск)
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вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Семеновка (Краматорск), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
МО: российские военные улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении