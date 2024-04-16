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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 16.04.2024 (обновлено: 13:43 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/svo-1940363222.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:41
2024-04-16T13:43
специальная военная операция на украине
сша
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли около 40 человек на Херсонском направлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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