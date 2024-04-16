https://ria.ru/20240416/svo-1940363222.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:41

2024-04-16T13:41

2024-04-16T13:43

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://radiosputnik.ru/20240416/vsu-1940325637.html

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сша, россия, вооруженные силы украины