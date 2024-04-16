https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html

Беспилотники "Суперкам" навели российскую артиллерию на позиции ВСУ

Беспилотники "Суперкам" навели российскую артиллерию на позиции ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024

Беспилотники "Суперкам" навели российскую артиллерию на позиции ВСУ

Операторы беспилотников "Суперкам" обеспечили наведение российской артиллерии на позиции ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:59

2024-04-16T12:59

2024-04-16T13:19

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Операторы беспилотников "Суперкам" обеспечили наведение российской артиллерии на позиции ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство предоставило видео боевой работы расчетов БПЛА, в котором демонстрируется как они подготавливают дроны к взлету, передают данные артиллеристам, а потом фиксируют уничтожение противника. "Благодаря слаженным действиям расчетов артиллерии и оператора БПЛА в ходе боевой работы противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в материале. Во время проведения специальной военной операции на территории Украины взаимодействие между артиллерией и расчетами дронов стало стандартной практикой. Каждый день на различных направлениях артиллеристы получают информацию о позициях ВСУ, путях передвижения противника от разведывательных БПЛА типа "Суперкам" или "Орлан-10". Эти аппараты позволяют передавать данные о целях, не подвергая опасности военнослужащих, фиксировать урон, полученный врагом. На сегодняшний день модель "Суперкам-S350" является одним из флагманов отечественных беспилотных летательных аппаратов. Она способна работать на протяжении 4,5 часа, развивать скорость до 120 км/ч и передавать информацию на расстояние до 100 километров. Российские военнослужащие уже смогли оценить все достоинства данного аппарата, называя в числе плюсов скорость развертывания комплекса, хорошую защищенность от средств радиоэлектронной борьбы противника, а также высокую скорость подъема в воздух.

https://ria.ru/20240414/leonkov-1939899269.html

https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934157919.html

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безопасность, технологии, россия, украина, вооруженные силы украины