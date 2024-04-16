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Беспилотники "Суперкам" навели российскую артиллерию на позиции ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024
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12:59 16.04.2024 (обновлено: 13:19 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html
Беспилотники "Суперкам" навели российскую артиллерию на позиции ВСУ
Беспилотники "Суперкам" навели российскую артиллерию на позиции ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024
Беспилотники "Суперкам" навели российскую артиллерию на позиции ВСУ
Операторы беспилотников "Суперкам" обеспечили наведение российской артиллерии на позиции ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:59
2024-04-16T13:19
безопасность
технологии
россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Операторы беспилотников "Суперкам" обеспечили наведение российской артиллерии на позиции ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство предоставило видео боевой работы расчетов БПЛА, в котором демонстрируется как они подготавливают дроны к взлету, передают данные артиллеристам, а потом фиксируют уничтожение противника. "Благодаря слаженным действиям расчетов артиллерии и оператора БПЛА в ходе боевой работы противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в материале. Во время проведения специальной военной операции на территории Украины взаимодействие между артиллерией и расчетами дронов стало стандартной практикой. Каждый день на различных направлениях артиллеристы получают информацию о позициях ВСУ, путях передвижения противника от разведывательных БПЛА типа "Суперкам" или "Орлан-10". Эти аппараты позволяют передавать данные о целях, не подвергая опасности военнослужащих, фиксировать урон, полученный врагом. На сегодняшний день модель "Суперкам-S350" является одним из флагманов отечественных беспилотных летательных аппаратов. Она способна работать на протяжении 4,5 часа, развивать скорость до 120 км/ч и передавать информацию на расстояние до 100 километров. Российские военнослужащие уже смогли оценить все достоинства данного аппарата, называя в числе плюсов скорость развертывания комплекса, хорошую защищенность от средств радиоэлектронной борьбы противника, а также высокую скорость подъема в воздух.
https://ria.ru/20240414/leonkov-1939899269.html
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934157919.html
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безопасность, технологии, россия, украина, вооруженные силы украины
Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Беспилотники "Суперкам" навели российскую артиллерию на позиции ВСУ

БПЛА "Суперкам" навели артиллерию на позиции ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Суперкам" в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Суперкам в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Суперкам" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Операторы беспилотников "Суперкам" обеспечили наведение российской артиллерии на позиции ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство предоставило видео боевой работы расчетов БПЛА, в котором демонстрируется как они подготавливают дроны к взлету, передают данные артиллеристам, а потом фиксируют уничтожение противника.
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"Благодаря слаженным действиям расчетов артиллерии и оператора БПЛА в ходе боевой работы противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в материале.
Во время проведения специальной военной операции на территории Украины взаимодействие между артиллерией и расчетами дронов стало стандартной практикой. Каждый день на различных направлениях артиллеристы получают информацию о позициях ВСУ, путях передвижения противника от разведывательных БПЛА типа "Суперкам" или "Орлан-10". Эти аппараты позволяют передавать данные о целях, не подвергая опасности военнослужащих, фиксировать урон, полученный врагом.
На сегодняшний день модель "Суперкам-S350" является одним из флагманов отечественных беспилотных летательных аппаратов. Она способна работать на протяжении 4,5 часа, развивать скорость до 120 км/ч и передавать информацию на расстояние до 100 километров. Российские военнослужащие уже смогли оценить все достоинства данного аппарата, называя в числе плюсов скорость развертывания комплекса, хорошую защищенность от средств радиоэлектронной борьбы противника, а также высокую скорость подъема в воздух.
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